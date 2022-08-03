UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda temsilcimiz Fenerbahçe ile karşılaşacak Slovacko'da teknik direktör Martin Svedik açıklamalarda bulundu.



Svedik, "Fenerbahçe gibi bir takımla ilk kez oynuyoruz. Fenerbahçe'nin tesislerini, oyuncularını göz önüne aldığımızda, kıyaslanabilecek takımlar değiliz. Yüzde yüzümüzü versek bile yeterli olmayabilir." şeklinde konuştu.



Açıklamalarına devam eden 48 yaşındaki teknik direktör, "Maçı dört gözle bekliyorum. Çok güzel bir stadyuma gideceğiz. Futbolu, böyle maçlar için oynuyoruz. Rakibe sorun çıkartmak ve rekabet etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.



Fenerbahçe hakkındaki görüşleri sorulan Çek teknik adam, "Türkiye'de henüz lig başlamadı, bu yüzden bizim için performans göstergesi Dinamo Kiev maçlarıydı. Fenerbahçe, bu maçlarda kalitesini gösterdi. Elimizden gelenin en iyisini vermemiz gerekiyor. Fenerbahçe, topla birlikte çok güçlü, iyi bir kombinasyona sahipler." değerlendirmesini yaptı.



Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'i eleyebileceğini söyleyen Svedik, "Valencia, King, Rossi gibi hücum oyuncuları var. Ayrıca yedek kulübesinde de iyi oyuncuları var Fenerbahçe'nin. Kiev'e karşı ikinci maçta kırmızı kart görmeselerdi, turu geçebilirlerdi. Kiev'den daha iyiydiler. 10 kişiyle bile Dinamo Kiev'e baskı kurdular" diye konuştu.



Kadıköy'de kendilerini bekleyen atmosfere de değinen Svedik, "Atmosfer önemli olacaktır. Fenerbahçe iyi bir başlangıç yapmak isteyecektir. Taraftar bu konuda onları destekleyecektir. Bizim bazı futbolcularımız böyle bir atmosferi ilk kez yaşayacak." açıklamasını yaptı.



Svedik son olarak, "Takım kaptanımız Kadlec eski bir Fenerbahçe oyuncusu. Bana Fenerbahçe taraftarı olduğunu söylemişti. Kaptanımızın tuttuğu takım yerine Dinamo Kiev ile oynamak isterdim. Ancak burada maça çıkmak harika bir fırsat." yorumunda bulundu.



"TARİHİMİZDEKİ EN BÜYÜK MAÇ OLACAK"



Slovacko ekibinin takım kaptanı olan ve daha önce 3 sezon Fenerbahçe forması giyeh Michal Kadlec, sözlerine "Merhaba." diyerek başladı.



Tekrar Kadıköy'de olmaktan keyif aldığını ve bunun kendisi için özel bir an olduğunu aktaran Kadlec, "İlk önce kurada Fenerbahçe ile eşleşme ihtimalini gördüğümde, bu gerçekten hoşuma gitti. Ben bir Fenerbahçe taraftarıyım. Dolayısıyla Dinamo Kiev eşleşmesinde Fenerbahçe'nin yenmesini ve bizim de Kiev'le oynamamızı istemiştim." açıklamasında bulundu.



Ancak takımıyla bu iki mata Fenerbahçeli olamayacağını anlatan Kadlec, "Elimden geleni yapacağım. İki maçta da elimizden geleni yapıp, elemek istiyoruz. Zor bir maç olacağının farkındayız. Oyuncular, taraftarlar, buradaki atmosfer farklı. Ben de bunu yaşadım. Neyle karşılaşacağımızı biliyorum ama biz de buraya hak ederek geldik. Çekya Kupası'nın finalinde Sparta Prag'ı mağlup ederek kupada bu aşamada olmaya hak kazandık. Yarın kazanıp ya da iyi bir skor alıp, ikinci maça geçmek istiyoruz." şeklinde konuştu.



Kadlec, takım arkadaşlarının Ülker Stadı'nın atmosferine hazır olup olmadığına yönelik soruya, "Umuyorum. Tarihimizdeki en büyük maç olacak. Mental olarak hazır olduğumuzu düşünüyorum. Geçen yıl Konferans Ligi'nde oynadık. Bu tip ortama alıştığımızı düşünüyorum. Çok özel bir atmosferde olacağız. Zor olacağını biliyoruz ama mental olarak hazırız." yanıtını verdi.









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