05 Kasım
Ajax-Galatasaray
23:00
05 Kasım
Qarabag FK-Chelsea
20:45
05 Kasım
Pafos FC-Villarreal
20:45
05 Kasım
Newcastle-Athletic Bilbao
23:00
05 Kasım
Inter-Kairat Almaty
23:00
05 Kasım
M.City-B. Dortmund
23:00
05 Kasım
Club Brugge-Barcelona
23:00
05 Kasım
Marsilya-Atalanta
23:00
05 Kasım
Benfica-Leverkusen
23:00

Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ye sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 6 kulübü PFDK'ye sevk etti.

calendar 05 Kasım 2025 13:24
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ye sevk edildi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 6 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'nin açıklamasına göre ligde hafta sonu Fenerbahçe ile oynanan derbide kırmızı kartla oyun dışında kalan Beşiktaşlı futbolcu Orkun Kökçü "kural dışı hareketi"; oyundan atılan teknik direktör Sergen Yalçın ise "sportmenliğe aykırı hareketi" ile "hakareti" nedeniyle kurula sevk edildi.

Beşiktaş da "çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları, talimatlara aykırı hareket" olmak üzere üç farklı nedenden dolayı disipline verildi.



Galatasaray, Fenerbahçe, Kocaelispor ve Çaykur Rizespor ise "çirkin ve kötü tezahürat" gerekçesiyle disiplin kuruluna gönderildi.

Süper Lig'de Galatasaray'la deplasmanda oynanan mücadelede Trabzonspor, "çirkin ve kötü tezahürat" ile "saha olayları", müsabakada kırmızı kart gören orta saha oyuncusu Benjamin Bouchouari de "kural dışı hareketi" nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

Zecorner Kayserispor'da kulübün yanı sıra başkan Nurettin Açıkalın ve yönetim kurulu üyesi Rıza Erkut Yurdemi, Kasımpaşa maçında "talimatlara aykırı hareket" nedeniyle, antrenör Vito Tercolo da "talimatlara aykırı hareket, sportmenliğe aykırı hareket ve tedbire uymama" sebeplerinden PFDK'ye gönderildi.

Öte yandan, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'da forma giyen Kamil Ahmet Çörekçi, Özbelsan Sivasspor'da oynayan Bekir Turaç Böke ile Sipay Bodrum FK futbolcusu Berşan Yavuzay, "kural dışı hareketi" nedeniyle, Manisa FK, Amed Sportif Faaliyetler, Atko Grup Pendikspor, İmaj Altyapı Vanspor, Esenler Erokspor ve Arca Çorum FK ise çeşitli sebeplerden dolayı disiplin kuruluna sevk edildi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.