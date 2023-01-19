Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak mücadelelerin hakemlerini açıkladı.
İşte haftanın hakemleri;
Adana Demirspor-Giresunspor / Yasin Kol
Kasımpaşa-Başakşehir / Turgut Doman
Galatasaray-Antalyaspor / Ali Şansalan
Gaziantep FK-Sivasspor / Cihan Aydın
Alanyaspor-Fatih Karagümrük / Burak Pakkan
Kayserispor-Beşiktaş / Mete Kalkavan
Trabzonspor-İstanbulspor / Arda Kardeşler
Konyaspor-Ankaragücü / Murat Erdoğan
Ümraniyespor-Fenerbahçe / Abdülkadir Bitigen
İşte haftanın hakemleri;
Adana Demirspor-Giresunspor / Yasin Kol
Kasımpaşa-Başakşehir / Turgut Doman
Galatasaray-Antalyaspor / Ali Şansalan
Gaziantep FK-Sivasspor / Cihan Aydın
Alanyaspor-Fatih Karagümrük / Burak Pakkan
Kayserispor-Beşiktaş / Mete Kalkavan
Trabzonspor-İstanbulspor / Arda Kardeşler
Konyaspor-Ankaragücü / Murat Erdoğan
Ümraniyespor-Fenerbahçe / Abdülkadir Bitigen
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