Şota Arveladze: 'Çok önemli bir galibiyet'

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 1-0 yenen Kasımpaşa'da teknik direktör Şota Arveladze, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gürcü teknik adam, ligde alınan 3 yenilginin ardından karşılaşmaya psikolojik olarak hazırlanmanın zor olduğunu belirtti.Fatih Karagümrük'ün çok iyi top çeviren ve iyi mücadele eden bir ekip olduğunu vurgulayan Şota Arveladze, milli aranın ardından ligde 3 puan almanın önemine değindi.Maçtaki pozitif durumlara dikkati çeken Şota, şunları söyledi:Transfer dönemine de değinen Şotadiyerek sözlerini tamamladı.