Philadelphia 76ers, hayal kırıklığıyla sonuçlanan 2024-25 sezonunun ardından yeniden yapılanmaya hazırlanıyor.



ESPN'den Jonathan Givony'nin haberine göre, takımın gündeminde yıldız isimler Kevin Durant ve Lauri Markkanen var.



Sixers'ın, elindeki 3. sıra draft hakkı ve Paul George'u kullanarak bu iki isimden birini takasla kadrosuna katmak istediği iddia ediliyor. 2024 yazında 4 yıl, 212 milyon dolarlık dev bir kontratla transfer edilen George, ilk sezonunda beklentilerin altında kalmış ve sadece 16.2 sayı, 5.3 ribaund, 4.3 asist ortalamaları tutturmuştu.



Kevin Durant'in Phoenix Suns'tan bu yaz takas edilmesi bekleniyor. 2026'da serbest kalacak yıldız oyuncunun geleceği belirsizliğini koruyor.



Öte yandan, Lauri Markkanen'in geçtiğimiz Ağustos ayında Utah Jazz ile 4 yıl, 22 milyon dolarlık bir uzatma sözleşmesi imzalamasına rağmen bu yaz tekrar takas edilebilir statüye gelmesi, olası bir transferin önünü açıyor.



