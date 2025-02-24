Sivasspor, Türkiye Kupası'nda Bodrum FK'yi konuk edecek

Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 25 Şubat Salı günü Bodrum FK'yi konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor, Türkiye Kupası'nda Bodrum FK'yi konuk edecek
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24 Şubat 2025 13:15

Net Global Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. haftasında 25 Şubat Salı günü sahasında Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak. 

BG Grup 4 Eylül Stadyumu'ndaki karşılaşma, saat 15.00'te başlayacak.

Kırmızı-beyazlı ekip, bugün yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Organizasyona 5. turdan katılan kırmızı-beyazlılar, deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü 4-1 mağlup ederek üst tura yükseldi. 

Sivasspor, D Grubundaki ilk maçında sahasında Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, gruptaki ikinci maçında Kocaelispor'u 2-0 mağlup eden kırmızı-beyazlı kulübe, bu müsabakada idari tedbirli oyuncu Murat Paluli'yi oynattığı gerekçesiyle hükmen mağlubiyet cezası verdi.


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