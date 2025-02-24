Sivasspor, Türkiye Kupası'nda Bodrum FK'yi konuk edecek

Net Global Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. haftasında 25 Şubat Salı günü sahasında Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak.
BG Grup 4 Eylül Stadyumu'ndaki karşılaşma, saat 15.00'te başlayacak.
Kırmızı-beyazlı ekip, bugün yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.
Organizasyona 5. turdan katılan kırmızı-beyazlılar, deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü 4-1 mağlup ederek üst tura yükseldi.
Sivasspor, D Grubundaki ilk maçında sahasında Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, gruptaki ikinci maçında Kocaelispor'u 2-0 mağlup eden kırmızı-beyazlı kulübe, bu müsabakada idari tedbirli oyuncu Murat Paluli'yi oynattığı gerekçesiyle hükmen mağlubiyet cezası verdi.
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