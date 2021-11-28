Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Demir Grup Sivasspor, kendi sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk etti.



YATABARE'DEN HAT-TRICK



Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Sivasspor, 4-0'lık skorla kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 22. dakikada penaltıdan Pedro Henrique, 43, 48, ve 86. dakikalarda Mustapha Yatabare kaydetti.



Öte yandan Hatayspor'da Ruben Ribeiro 55. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.



Bu sonucun ardından Sivasspor, Süper Lig'de altı maç sonra kazandı ve puanını 16'ya yükseltti. Atakaş Hatayspor ise 26 puanda kaldı.



Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Hatayspor ise kendi sahasında Başakşehir'i ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



2. dakikada rakip ceza sahasında topla buluşan Yatabare'nin şutunda, meşin yuvarlak defanstan döndü. Pozisyonu takip eden Kerem Atakan Kesgin'in vuruşu etkisiz olunca top kalecide kaldı.



5. dakikada Sivasspor soldan korner kullandı. Altıpasın önünde Caner Osmanpaşa'nın gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak kalenin üstünden az farkla auta gitti.



15. dakikada rakip defansın hatasından yararlanıp topu önüne alan Henrique, kaleci Munir ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda kaleci topu kornere çeldi.



22. dakikada Gradel'in ceza alanında düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı gole çeviren Henrique, takımını öne geçirdi: 1-0.



31. dakikada Sivasspor yine tehlikeli geldi. Rakip ceza alanında topla buluşan Yatabare, müsait durumdaki arkadaşı Kerem Atakan Kesgin'i gördü. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak kaleciden döndükten sonra defans tehlikeyi uzaklaştırdı.



43. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Gradel'in pasında ceza sahasında topla buluşan Yatabare'nin şutunda, meşin yuvarlak kalecinin sağından filelere gitti: 2-0.



Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)





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