Sinan Vardar: 'Herkese çalışan VAR, Beşiktaş'ta arızalandı'

Fotomaç spor yazarı Sinan Vardar, Beşiktaş'ın sahasında Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmayı köşesinde değerlendirdi.



İşte Sinan Vardar'ın o yazısı;



"POZİSYON APAÇIK OFSAYT"

"Fenerbahçe'nin berabere kaldığı haftada siyah-beyazlıların artık puan kaybına tahammülü yoktu. Karşılarında ise Burak Yılmaz'la ciddi bir çıkış yakalayan Gaziantep vardı. Maça iyi başlayan Beşiktaş, maçın hemen başında Gökhan Sazdağı'nın yaptığı inanılmaz basit bir hatayla golü kendi elleriyle rakibine ikram etti ve ne olduysa o an oldu... Yarı otomatik VAR sistemi ekrana geldi ama teknoloji Beşiktaş söz konusu olunca nedense körleşti! Pozisyonda apaçık bir ofsayt.""Siyah-beyazlıların oyun kurma problemi artık kronik hale geldi. Bekler bindiremiyor, orta yapamıyor, adam eksiltemiyor. Böyle büyük bir kulübün bekleri bu kadar etkisiz olamaz. Sahada düzen yok, plan yok... Kaos futbolu! Gaziantep neredeyse her hızlı hücumda pozisyona girdi; Beşiktaş savunması alarm veriyor.""35'te Gaziantep kalecisinin ikramıyla gelen gol nefes aldırdı. Fakat ilk yarının sonunda Jota'ya yapılan müdahale yüzde yüz penaltıydı. Hakem Kadir Sağlam da VAR'daki Halil Umut Meler de bunu es geçti. Üstüne bir de oyuncu sakatlandı! Ofsayttan yenen gol, verilmeyen penaltı... İlk yarı tam bir hakem faciasıydı. ""İkinci yarıda Bayo'nun antrenmanda bile zor atacağı golle Gaziantep yeniden öne geçti. Bu kadar rahat dönüp vuruş yapmasına izin verilmesi kabul edilemez. Neyse ki Abraham'ın golü çabuk geldi ve Beşiktaş skoru eşitledi. Ancak üstünlük golü bir türlü gelmedi. Siyah-beyazlılar sahadan beraberlikle ayrılarak çok değerli iki puanı daha çöpe attı. Burak Yılmaz'ın teknik adamlık yolculuğunu beğendiğimi daha önce de söylemiştim. Kendini geliştirmeye devam ediyor. Beşiktaş'tan kiralanan Tayyip Talha da başarılı bir oyun ortaya koydu. Sonuç mu? Beşiktaş iyi oynasa da kazanamıyor. Ve yine herkes için çalışan VAR, Beşiktaş'ın kapısında arıza veriyor."