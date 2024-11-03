Simon Banza: 'Trabzon için mücadelemizi bırakmayacağız'

Trabzonspor'un Demokratik Kongolu yıldızı Simon Banza, sahalarında Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.
"GOL NET BİR GOL"
Okay'ın iptal edilen golünü eleştiren Banza, "Aslında Okay'ın attığı gol... İzledik. Faul yok. Gol net bir gol." dedi.
BU ŞEHİR İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ"
"İstemediğimiz bir sonuç. Hayal kırıklığı. Maçı kazanmaya yakındık. Bu güzel şehir için savaşmaya devam edeceğiz. Pes edemeyiz. Bırakamayız. Bu şehir için mücadele devam edeceğiz."
"GOL NET BİR GOL"
Okay'ın iptal edilen golünü eleştiren Banza, "Aslında Okay'ın attığı gol... İzledik. Faul yok. Gol net bir gol." dedi.
BU ŞEHİR İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ"
"İstemediğimiz bir sonuç. Hayal kırıklığı. Maçı kazanmaya yakındık. Bu güzel şehir için savaşmaya devam edeceğiz. Pes edemeyiz. Bırakamayız. Bu şehir için mücadele devam edeceğiz."