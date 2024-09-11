Simon Banza: 'Beşiktaş için hazırım'

Trabzonspor'un Braga'dan kadrosuna kattığı Simon Banza, kente geldi.
Banza, havalimanında açıklamalarda bulundu. Simon Banza, "Burada olmaktan dolayı mutluyum. Trabzonspor büyük bir kulüp. Umarım Trabzonspor ile beraber büyük bir iş başaracağız. Trabzonspor transfer konusunda çok ilgiliydi. Benimde aynı şekilde o ilgisine o şekilde yanıtım oldu. Ben de gelmek için kararlıydım. Her görüşme gayet iyi geçti. Bana sunulan proje önemli bir projeydi. Transfer bu sayede çok hızlı oldu diyebilirim. Elimden gelenin en iyisini yapamaya çalışacağım. Çok gol atıp gollerimle katkıda bulunmak istiyorum." dedi.
Trabzonspor'un hafta sonunda oynayacağı Beşiktaş maçı sorulan Banza, "Beşiktaş maçı için hazırım, her zaman hazırım." diye konuştu.
Simon Banza son olarak bordo-mavili takımda 99 numarayı giyeceğini söyledi.
Banza, havalimanında açıklamalarda bulundu. Simon Banza, "Burada olmaktan dolayı mutluyum. Trabzonspor büyük bir kulüp. Umarım Trabzonspor ile beraber büyük bir iş başaracağız. Trabzonspor transfer konusunda çok ilgiliydi. Benimde aynı şekilde o ilgisine o şekilde yanıtım oldu. Ben de gelmek için kararlıydım. Her görüşme gayet iyi geçti. Bana sunulan proje önemli bir projeydi. Transfer bu sayede çok hızlı oldu diyebilirim. Elimden gelenin en iyisini yapamaya çalışacağım. Çok gol atıp gollerimle katkıda bulunmak istiyorum." dedi.
Trabzonspor'un hafta sonunda oynayacağı Beşiktaş maçı sorulan Banza, "Beşiktaş maçı için hazırım, her zaman hazırım." diye konuştu.
Simon Banza son olarak bordo-mavili takımda 99 numarayı giyeceğini söyledi.