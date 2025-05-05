Sikan'dan verilmeyen gol tepkisi!

Trabzonspor'da Danylo Sikan ve Batista Mendy maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Sikan'dan verilmeyen gol tepkisi!
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05 Mayıs 2025 22:25
Son güncelleme 05 Mayıs 2025 23:02
Trabzonspor'da maçın ardından Danylo Sikan ve Batista Mendy açıklamalarda bulundu.

"BELKİ DE ATMIŞ OLABİLİRİZ"

İkinci yarıda iyi oynadıklarını belirten Sikan, "Çok zor bir maç olacağını biliyorduk.  Deplasman maçları kolay olmuyor. İkinci yarıda daha iyi oynadık. İkinci golü bulabilirdik. Belki de atmış olabiliriz, bilmiyorum. Her maçı kazanmak ve taraftarımıza galibiyet armağan etmek istiyoruz ama bugün maalesef istediğimiz gibi olmadı." ifadelerini kullandı.

"TAKTİKSEL BİR DEĞİŞİKLİKTİ"

Oyundan neden çıktığı sorusuna Sikan, "Oyundan çıkmam, taktiksel bir değişiklikti. İlk yarıda sarı kart gördüğüm için taktiksel bir değişiklikti." cevabını verdi. 

Maçın ardından konuşan Mendy, "3 maçlık bir serimiz vardı. Bu bizi mutlu ediyordu ama bugün deplasmanda oynadığımız maçtan 1 puan almak da bizim için iyi bir sonuçtu." ifadelerini kullandı.
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