Serhat Akın: "Mesut Özil'e sallayan taş olur"

Fenerbahçe'nin eski golcülerinden Serhat Akın, Galatasaray derbisi oynandığı sırada sosyal medya hesabından çarpıcı paylaşımlar yaptı.

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Serhat Akın: 'Mesut Özil'e sallayan taş olur'
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22 Kasım 2021 13:46
Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Serhat Akın, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında NEF Stadı'nda oynanan derbi sırasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla teknik direktör Vitor Pereira'yı hedef aldı.

Skorun dengede gittiği bölümde Portekizli teknik adamın İrfan Can Kahveci ve Jose Sosa'yı oyundan almasını eleştiren Akın, "Bu hoca problemli. İrfan Can bu maçta alınmaz, Sosa da öyle. Yazık!!! Bu hoca falan değil. 4 oyuncu daha alacaktı oyuna az kalsın. Yazıklar olsun, maçı mahvetti" mesajını paylaştı.

'MESUT'A SALLAYAN TAŞ OLUR'

Serhat Akın, Fenerbahçe'nin son dakika golü ve elde edilen 2-1'lik galibiyet sonrası ise, "Her şey bir kenara, özlediğimiz ve görmek istediğimiz futbol bu değil mi? Benim anlatmak istediğim aslında buydu. Mesut Özil'e sallayan taş olur, kendinize gelin!" paylaşımını yaptı.


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