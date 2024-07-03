Serge Aurier'den Mourinho göndermesi!

Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Serge Aurier, sarı kırmızılı takıma veda paylaşımında bulundu.
Ayrıca, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Mourinho göndermesi yaptı.
Aurier yaptığı paylaşımda, "Herkese Selamun Aleyküm, sevgili taraftarlar öncelikle sabrınız ve kısa da olsa sevginiz için teşekkür etmek istiyorum. Çok eğlendim tabii ki Afrika Kupası finali sırasında yaşadığım sakatlık nedeniyle buraya gelmek için istediğim her şeyi veremediğim ve gösteremediğim için çok üzgünüm, bu bana çok zaman kaybettirdi. Bana güvendikleri için kulübe teşekkür etmek istiyorum, Bu yolculuk boyunca beni sadakatle desteklediğiniz için teşekkür ederim. Şampiyon olduk, biz tek kelimeyle Türkiye'nin en iyi kulübüyüz. Hayatım boyunca kalbimdesiniz ve nerede olursam olayım sizi savunacağım! Başarı ve mutluluk dolu iyi bir sezon geçirin, teşekkürler Gala!" dedi.
MOURINHO GÖNDERMESİ
Mourinho göndermesi ve Batshuayi transferi için ise recrübeli sağ bek, "Evrendeki en iyi koçu işe alabilirler, asla bizden daha iyi olamazlar ahahahahah. Michy'ye iyi bakın, kazanan takıma geldi o gerçek bir karşılamayı hak ediyor." ifadelerini kullandı.
Ayrıca, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Mourinho göndermesi yaptı.
Aurier yaptığı paylaşımda, "Herkese Selamun Aleyküm, sevgili taraftarlar öncelikle sabrınız ve kısa da olsa sevginiz için teşekkür etmek istiyorum. Çok eğlendim tabii ki Afrika Kupası finali sırasında yaşadığım sakatlık nedeniyle buraya gelmek için istediğim her şeyi veremediğim ve gösteremediğim için çok üzgünüm, bu bana çok zaman kaybettirdi. Bana güvendikleri için kulübe teşekkür etmek istiyorum, Bu yolculuk boyunca beni sadakatle desteklediğiniz için teşekkür ederim. Şampiyon olduk, biz tek kelimeyle Türkiye'nin en iyi kulübüyüz. Hayatım boyunca kalbimdesiniz ve nerede olursam olayım sizi savunacağım! Başarı ve mutluluk dolu iyi bir sezon geçirin, teşekkürler Gala!" dedi.
MOURINHO GÖNDERMESİ
Mourinho göndermesi ve Batshuayi transferi için ise recrübeli sağ bek, "Evrendeki en iyi koçu işe alabilirler, asla bizden daha iyi olamazlar ahahahahah. Michy'ye iyi bakın, kazanan takıma geldi o gerçek bir karşılamayı hak ediyor." ifadelerini kullandı.
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