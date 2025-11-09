Selçuk İnan, ilk kez Galatasaray'ı mağlup etti!

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında lider Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Körfez ekibinin teknik direktörü Selçuk İnan, bu sonuçla birlikte kariyerinde bir ilki başardı.
Genç teknik adam, teknik direktörlük kariyerinde ilk defa Galatasaray'ı mağlup etmeyi başardı.
Selçuk İnan, daha önce kariyerinde Kasımpaşa ve Gaziantep FK'yi çalıştırmıştı ve sarı-kırmızılı ekiple 3 kez karşı karşıya gelmişti.
