Şanlıurfaspor yeni transferini duyurdu!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin Acar'ı renklerine bağladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Diyarbekirspor'dan orta saha Hasan Hüseyin Acar ile sözleşme imzaladı." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, Şanlıurfaspor Kulübü Başkanı Giray Küçük ile yardımcısı Muharrem Aydın'ın da imza töreninde yer aldığı belirtildi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Diyarbekirspor'dan orta saha Hasan Hüseyin Acar ile sözleşme imzaladı." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, Şanlıurfaspor Kulübü Başkanı Giray Küçük ile yardımcısı Muharrem Aydın'ın da imza töreninde yer aldığı belirtildi.
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