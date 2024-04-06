Şanlıurfaspor 3 puanı tek golle aldı

Trendyol 1. Lig karşılaşmasında Şanlıurfaspor deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Şanlıurfaspor 3 puanı tek golle aldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Nisan 2024 18:08
Trendyol 1. Lig 29. hafta karşılaşmasında Şanlıurfaspor deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti.

Şanlıurfaspor'a galibiyeti getiren golü 45+3. dakikada İshak Çakmak kaydetti.

Şanlıurfaspor bu galibiyetle puanını 33'e çıkartırken, Ümraniyespor ise 34 puanda kaldı.

Şanlıurfaspor bir sonraki karşılaşmasında Bandırmaspor'u konuk ederken, Ümraniyespor ise Boluspor deplasmanına gidecek.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery