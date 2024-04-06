Şanlıurfaspor 3 puanı tek golle aldı

Trendyol 1. Lig 29. hafta karşılaşmasında Şanlıurfaspor deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti.
Şanlıurfaspor'a galibiyeti getiren golü 45+3. dakikada İshak Çakmak kaydetti.
Şanlıurfaspor bu galibiyetle puanını 33'e çıkartırken, Ümraniyespor ise 34 puanda kaldı.
Şanlıurfaspor bir sonraki karşılaşmasında Bandırmaspor'u konuk ederken, Ümraniyespor ise Boluspor deplasmanına gidecek.
Şanlıurfaspor'a galibiyeti getiren golü 45+3. dakikada İshak Çakmak kaydetti.
Şanlıurfaspor bu galibiyetle puanını 33'e çıkartırken, Ümraniyespor ise 34 puanda kaldı.
Şanlıurfaspor bir sonraki karşılaşmasında Bandırmaspor'u konuk ederken, Ümraniyespor ise Boluspor deplasmanına gidecek.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU