Samsunspor, Süper Lig'e döndü!

Spor Toto 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen ilk takım Samsunspor oldu.
Karadeniz temsilcisi, en yakın takipçisi Eyüpspor'un Gençlerbirliği karşısında aldığı 2-0'lık mağlubiyetin ardından bitime 6 hafta kala Süper Lig'e çıkmayı garantiledi
Samsunspor, kalan 6 haftada ligden çekilen Yeni Malatyaspor ve Adanaspor'la oynayacağı için doğrudan 3 puanı hanesine yazdıracak.
Spor Toto 1. Lig'de puan durumu:
11 YIL SONRA SÜPER LİG
Yılport Samsunspor, 11 yıl aranın ardından Spor Toto Süper Lig'e döndü.
Süper Lig'de son olarak 2011-2012 sezonunda mücadele eden Karadeniz temsilcisi, ligi 16. sırada tamamlayarak bir alt lige düşmüştü.
Samsunspor, 11 yıl aranın ardından taraftarına yeniden Süper Lig sevinci yaşattı.
Spor Toto 1. Lig'de iyi bir sezon geçiren ve 20 maçlık yenilmezlik serisi yaşayan kırmızı-beyazlılar, 32. haftada en yakın takipçisi Eyüpspor'un konuk ettiği Gençlerbirliği'ne 2-0 yenilmesiyle normal sezonun bitimine 6 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.
Karadeniz temsilcisi, en yakın takipçisi Eyüpspor'un Gençlerbirliği karşısında aldığı 2-0'lık mağlubiyetin ardından bitime 6 hafta kala Süper Lig'e çıkmayı garantiledi
Samsunspor, kalan 6 haftada ligden çekilen Yeni Malatyaspor ve Adanaspor'la oynayacağı için doğrudan 3 puanı hanesine yazdıracak.
Spor Toto 1. Lig'de puan durumu:
|
Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Samsunspor
|31
|19
|9
|3
|58
|23
|66
|2
|Eyüpspor
|31
|17
|6
|8
|37
|25
|57
|3
|Sakaryaspor
|30
|18
|1
|11
|50
|37
|55
|4
|Rizespor
|29
|14
|12
|3
|46
|23
|54
|5
|Pendikspor
|30
|15
|9
|6
|49
|28
|54
|6
|Göztepe
|30
|15
|5
|10
|35
|25
|50
|7
|Bodrumspor
|30
|14
|7
|9
|49
|31
|49
|8
|Keçiörengücü
|30
|13
|8
|9
|47
|38
|47
|9
|Bandırmaspor
|30
|13
|8
|9
|43
|45
|47
|10
|Manisa FK
|30
|12
|9
|9
|41
|37
|45
|11
|Boluspor
|29
|12
|8
|9
|37
|39
|44
|12
|Tuzlaspor
|30
|10
|4
|16
|35
|42
|34
|13
|Altay
|30
|9
|7
|14
|37
|44
|31
|14
|Erzurumspor
|29
|7
|9
|13
|32
|41
|27
|15
|Gençlerbirliği
|30
|7
|6
|17
|37
|47
|27
|16
|Altınordu
|29
|7
|5
|17
|31
|49
|26
|17
|Adanaspor
|30
|6
|7
|17
|32
|58
|25
|18
|Denizlispor
|30
|5
|5
|20
|28
|57
|17
|19
|Yeni Malatyaspor
|30
|4
|8
|19
|22
|63
Yılport Samsunspor, 11 yıl aranın ardından Spor Toto Süper Lig'e döndü.
Süper Lig'de son olarak 2011-2012 sezonunda mücadele eden Karadeniz temsilcisi, ligi 16. sırada tamamlayarak bir alt lige düşmüştü.
Samsunspor, 11 yıl aranın ardından taraftarına yeniden Süper Lig sevinci yaşattı.
Spor Toto 1. Lig'de iyi bir sezon geçiren ve 20 maçlık yenilmezlik serisi yaşayan kırmızı-beyazlılar, 32. haftada en yakın takipçisi Eyüpspor'un konuk ettiği Gençlerbirliği'ne 2-0 yenilmesiyle normal sezonun bitimine 6 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ