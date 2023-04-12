Samsunspor, Süper Lig'e döndü!



Takımlar O G B M A Y P 1 Samsunspor 31 19 9 3 58 23 66 2 Eyüpspor 31 17 6 8 37 25 57 3 Sakaryaspor 30 18 1 11 50 37 55 4 Rizespor 29 14 12 3 46 23 54 5 Pendikspor 30 15 9 6 49 28 54 6 Göztepe 30 15 5 10 35 25 50 7 Bodrumspor 30 14 7 9 49 31 49 8 Keçiörengücü 30 13 8 9 47 38 47 9 Bandırmaspor 30 13 8 9 43 45 47 10 Manisa FK 30 12 9 9 41 37 45 11 Boluspor 29 12 8 9 37 39 44 12 Tuzlaspor 30 10 4 16 35 42 34 13 Altay 30 9 7 14 37 44 31 14 Erzurumspor 29 7 9 13 32 41 27 15 Gençlerbirliği 30 7 6 17 37 47 27 16 Altınordu 29 7 5 17 31 49 26 17 Adanaspor 30 6 7 17 32 58 25 18 Denizlispor 30 5 5 20 28 57 17 19 Yeni Malatyaspor 30 4 8 19 22 63





11 YIL SONRA SÜPER LİG

Spor Toto 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen ilk takım Samsunspor oldu.Karadeniz temsilcisi, en yakın takipçisi Eyüpspor'un Gençlerbirliği karşısında aldığı 2-0'lık mağlubiyetin ardından bitime 6 hafta kala Süper Lig'e çıkmayı garantilediSamsunspor, kalan 6 haftada ligden çekilen Yeni Malatyaspor ve Adanaspor'la oynayacağı için doğrudan 3 puanı hanesine yazdıracak.Yılport Samsunspor, 11 yıl aranın ardından Spor Toto Süper Lig'e döndü.Süper Lig'de son olarak 2011-2012 sezonunda mücadele eden Karadeniz temsilcisi, ligi 16. sırada tamamlayarak bir alt lige düşmüştü.Samsunspor, 11 yıl aranın ardından taraftarına yeniden Süper Lig sevinci yaşattı.Spor Toto 1. Lig'de iyi bir sezon geçiren ve 20 maçlık yenilmezlik serisi yaşayan kırmızı-beyazlılar, 32. haftada en yakın takipçisi Eyüpspor'un konuk ettiği Gençlerbirliği'ne 2-0 yenilmesiyle normal sezonun bitimine 6 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.