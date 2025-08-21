UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Samsunspor, deplasmanda Panathinaikos'a konuk oldu. Samsunspor, karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı.Samsunspor'un golünü 51. dakikadakaydetti ve temsilcimiz bu golle beraber karşılaşmada 1-0 öne geçti.Panathinaikos, 66. dakikadaile skorda dengeyi sağladı.Karşılaşmanın 74. dakikasında ise Panathinaikos,ile 2-1 öne geçti. Mücadelenin geri kalanında gol sesi çıkmazken Samsunspor, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.Mücadelenin rövanşı, 28 Ağustos Perşembe günü Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.5. dakikada ani gelişen Panathinaikos atağında Swiderski'nin ceza sahasına ortasında Bakasetas'ın penaltı noktasından yarım vole vuruşunda, kaleye doğru giden top Tomasson'a çarparak kornere çıktı.21. dakikada ev sahibi takımın atağında Kotsiras'ın pasında topla buluşan Tete'nin ceza sahası hemen dışından sert şutunda, kaleci Okan Kocuk kaleye yönelen meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.22. dakika Panathinaikos atağında ceza sahası içindeki Pellistri'nin pasında topla buluşan Swiderski'nin yerden şutunda, defansa çarpan meşin yuvarlak kaleci Okan Kocuk'u geçerek kale direğinin dibinden kornere gitti.42. dakikada Zeki Yavru'nun kullandığı serbest vuruşta, top üst direğin üstünden auta çıktı.Müsabakanın ilk 45 dakikası golsüz eşitlikle tamamlandı.50. dakikada Samsunspor atağında topu ceza sahası yayına kadar sürükleyen Ntcham'ın sert şutunda, kaleci Dragowski, meşin yuvarlağı kale çizgisi üzerinden kornere çeldi.64. dakikada Panathinaikos atağında Kiriakopoulos'un ceza sahasına ortasına iyi yükselen Swiderski'nin kafa vuruşunda, top kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü.65. dakikada ev sahibi takımın atağında yaklaşık 20 metreden Touba'nın sert şutunda, direğe çarpan topu Van Drongelen kornere gönderdi.Karşılaşmayı Panathinaikos 2-1 kazandı.Atina OlimpiyatJuan Martinez Munuera, Diego Barbero, Miguel Martinez (İspanya)Dragowski, Kotsiras (Dk. 58 Calabria), Palmer-Brown, Touba, Kiriakopoulos, Bakasetas (Dk. 58 Ioannidis), Chirivella, Cerin, Tete, Swiderski (Dk. 86 Bregou), Pellistri (Dk. 75 Zaroury)Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil Yüksel (Dk. 68 Yunus Emre Çift), Makoumbou (Dk. 88 Soner Aydoğdu), Ntcham, Emre Kılınç (Dk. 68 Muja), Dimata (Dk. 76 Soner Gönül), MouandilmadjiDk. 66 Kiriakopoulos, Dk. 74 Palmer-Brown (Panathinaikos), Dk. 51 Tomasson (Samsunspor)Dk. 27 Celil Yüksel. Dk. 52 Tomasson (Samsunspor), Dk. 78 Palmer-Brown, Dk. 79 Zaroury (Panathinaikos)