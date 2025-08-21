UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Samsunspor, deplasmanda Panathinaikos'a konuk oldu. Samsunspor, karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı.
Samsunspor'un golünü 51. dakikada Tomasson kaydetti ve temsilcimiz bu golle beraber karşılaşmada 1-0 öne geçti.
Panathinaikos, 66. dakikada Kyriakapoulos ile skorda dengeyi sağladı.
Karşılaşmanın 74. dakikasında ise Panathinaikos, Palmer-Brown ile 2-1 öne geçti. Mücadelenin geri kalanında gol sesi çıkmazken Samsunspor, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.
Mücadelenin rövanşı, 28 Ağustos Perşembe günü Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
5. dakikada ani gelişen Panathinaikos atağında Swiderski'nin ceza sahasına ortasında Bakasetas'ın penaltı noktasından yarım vole vuruşunda, kaleye doğru giden top Tomasson'a çarparak kornere çıktı.
21. dakikada ev sahibi takımın atağında Kotsiras'ın pasında topla buluşan Tete'nin ceza sahası hemen dışından sert şutunda, kaleci Okan Kocuk kaleye yönelen meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
22. dakika Panathinaikos atağında ceza sahası içindeki Pellistri'nin pasında topla buluşan Swiderski'nin yerden şutunda, defansa çarpan meşin yuvarlak kaleci Okan Kocuk'u geçerek kale direğinin dibinden kornere gitti.
42. dakikada Zeki Yavru'nun kullandığı serbest vuruşta, top üst direğin üstünden auta çıktı.
Müsabakanın ilk 45 dakikası golsüz eşitlikle tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
50. dakikada Samsunspor atağında topu ceza sahası yayına kadar sürükleyen Ntcham'ın sert şutunda, kaleci Dragowski, meşin yuvarlağı kale çizgisi üzerinden kornere çeldi.
51. dakikada kırmızı-beyazlı takım 1-0 öne geçti. Emre Kılınç'ın kullandığı kornerde ceza alanı içinde iyi yükselen Tomasson, kafayla topu kaleci Dragowski'nin yanından ağlara gönderdi: 0-1
64. dakikada Panathinaikos atağında Kiriakopoulos'un ceza sahasına ortasına iyi yükselen Swiderski'nin kafa vuruşunda, top kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü.
65. dakikada ev sahibi takımın atağında yaklaşık 20 metreden Touba'nın sert şutunda, direğe çarpan topu Van Drongelen kornere gönderdi.
66. dakikada Panathinaikos 1-1 eşitliği yakaladı. Tete'nin ortasında defanstan seken top arka direkte Kiriakopoulos'un önünde kaldı. Kiriakopoulos'un sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Okan Kocuk'un elleri arasından filelere gitti: 1-1
74. dakikada ev sahibi takım 2-1 öne geçti. Tete'nin kullandığı serbest atışta ceza sahası içinde iyi yükselen Palmer-Brown topu kafayla ağlara gönderdi: 2-1
Karşılaşmayı Panathinaikos 2-1 kazandı.
Stat: Atina Olimpiyat
Hakemler: Juan Martinez Munuera, Diego Barbero, Miguel Martinez (İspanya)
Panathinaikos: Dragowski, Kotsiras (Dk. 58 Calabria), Palmer-Brown, Touba, Kiriakopoulos, Bakasetas (Dk. 58 Ioannidis), Chirivella, Cerin, Tete, Swiderski (Dk. 86 Bregou), Pellistri (Dk. 75 Zaroury)
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil Yüksel (Dk. 68 Yunus Emre Çift), Makoumbou (Dk. 88 Soner Aydoğdu), Ntcham, Emre Kılınç (Dk. 68 Muja), Dimata (Dk. 76 Soner Gönül), Mouandilmadji
Goller: Dk. 66 Kiriakopoulos, Dk. 74 Palmer-Brown (Panathinaikos), Dk. 51 Tomasson (Samsunspor)
Sarı kartlar: Dk. 27 Celil Yüksel. Dk. 52 Tomasson (Samsunspor), Dk. 78 Palmer-Brown, Dk. 79 Zaroury (Panathinaikos)
