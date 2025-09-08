08 Eylül
İsrail-İtalya
21:45
08 Eylül
Cebelitarık-Faroe Adaları
21:45
08 Eylül
Hırvatistan-Karadağ
21:45
08 Eylül
Yunanistan-Danimarka
21:45
08 Eylül
Kosova-İsveç
21:45
08 Eylül
İsviçre-Slovenya
21:45
08 Eylül
Beyaz Rusya-İskoçya
21:45
08 Eylül
Ekvator Ginesi-Tunus
16:00
08 Eylül
Zambia-Fas
16:00
08 Eylül
Mozambik-Bostvana
16:00
08 Eylül
Madagaskar-Çad
19:00
08 Eylül
Malavi-Liberya
19:00
08 Eylül
Gine Bissau-Cibuti
19:00
08 Eylül
Gine-Cezayir
19:00
08 Eylül
Uganda-Somali
19:00
08 Eylül
Libya-Swaziland
22:00
08 Eylül
Gana-Mali
22:00
08 Eylül
Malezya-Filistin
16:00
08 Eylül
Endonezya-Lübnan
16:30
08 Eylül
Kuveyt-Suriye
19:00
08 Eylül
Birleşik Arap Emirlikleri-Bahreyn
19:30
08 Eylül
Çek Cumhuriyeti-Suudi Arabistan
20:15
09 Eylül
Yeni Zelanda-Avustralya
10:00
09 Eylül
El Salvador-Suriname
03:30
09 Eylül
Panama-Guatemala
04:30

Sampson'dan Wembanyama uyarısı: "82 maça hazır değil"

NBA efsanesi Ralph Sampson, San Antonio Spurs yıldızı Victor Wembanyama'nın kariyerinin başında aşırı yüklenme ve sakatlık riski konusunda uyarıda bulundu.

calendar 08 Eylül 2025 13:14
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Sampson'dan Wembanyama uyarısı: '82 maça hazır değil'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



NBA efsanesi Ralph Sampson, San Antonio Spurs yıldızı Victor Wembanyama'nın kariyerinin başında aşırı yüklenme ve sakatlık riski konusunda uyarıda bulundu.

1980'lerde ligin en dikkat çekici uzunlarından biri olan Sampson, sakatlıklar nedeniyle kariyerinin erken bitmesinden dolayı Wembanyama için endişeli.

Naismith Basketbol Hall of Fame 2025 töreninde konuşan Sampson:


"Oyun evrildi. Wemby çok iyi olacak. Ama biraz yavaşlatmaları lazım çünkü vücudu henüz 82 maçlık tempoya hazır değil. Harika bir tutuma ve pozisyona sahip. Keşke ben de daha fazla üçlük atabilseydim. Kariyerimde 100 üçlük denedim, onlar iki maçta 200 üçlük atabiliyorlar."

Wembanyama, ikinci NBA sezonunda sadece 46 maçta forma giyebildi ve sezonu sakatlık nedeniyle kapattı. Oynadığı sınırlı sürede ise 24.3 sayı, 11.0 ribaund, 3.7 asist, 1.1 top çalma ve 3.8 blok ortalamalarıyla etkileyici bir performans sergiledi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.