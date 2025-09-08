NBA efsanesi Ralph Sampson, San Antonio Spurs yıldızı Victor Wembanyama'nın kariyerinin başında aşırı yüklenme ve sakatlık riski konusunda uyarıda bulundu.
1980'lerde ligin en dikkat çekici uzunlarından biri olan Sampson, sakatlıklar nedeniyle kariyerinin erken bitmesinden dolayı Wembanyama için endişeli.
Naismith Basketbol Hall of Fame 2025 töreninde konuşan Sampson:
"Oyun evrildi. Wemby çok iyi olacak. Ama biraz yavaşlatmaları lazım çünkü vücudu henüz 82 maçlık tempoya hazır değil. Harika bir tutuma ve pozisyona sahip. Keşke ben de daha fazla üçlük atabilseydim. Kariyerimde 100 üçlük denedim, onlar iki maçta 200 üçlük atabiliyorlar."
Wembanyama, ikinci NBA sezonunda sadece 46 maçta forma giyebildi ve sezonu sakatlık nedeniyle kapattı. Oynadığı sınırlı sürede ise 24.3 sayı, 11.0 ribaund, 3.7 asist, 1.1 top çalma ve 3.8 blok ortalamalarıyla etkileyici bir performans sergiledi.
