UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu bu akşam oynanacak 4 maçla başlayacak.
İşte maçlardan son gelişmeler, açıklamalar ve muhtemel 11'ler... Maçların TV programı için tıklayınız.
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20.45 BREST - PSG
Lig Aşaması Performansları
Brest: 4 Galibiyet, 1 Beraberlik ile 18'inci
Paris: 4 Galibiyet, 1 Beraberlik ile 15'inci
Kulüp sahibi Denis Le Saint, Brest'in ilk Şampiyonlar Ligi mücadelesi öncesinde heyecanını zorlukla kontrol altına alabildi. Ağustos ayında lig aşamasındaki rakiplerinin kim olduğunu öğrendiklerinde "Mont Blanc'a tırmanmış gibiyiz" dedi.
Teknik direktör Eric Roy ve ekibi heyecanlansa da rehavete kapılmayarak tırmanmaya devam etti ve dört lig aşaması galibiyeti ve Almanya şampiyonu Leverkusen karşısında aldıkları etkileyici beraberliğin ardından playoff aşamasına ulaştılar. Ancak playoff aşaması başlarken gözlerini yeniden yeni zirvelere diktiler. "Devam etmek ve daha da fazla tarih yazmak istiyoruz" diyor kaleci Marco Bizot.
Fransız rakipleri ve son Ligue 1 şampiyonu Paris Saint-Germain onların ilerleyişini durdurmayı umacak ve onlar da korkutucu bir formdalar. Lig aşamasını Stuttgart'ı 4-1 yenerek üst üste üçüncü galibiyetini alan Paris, bu karşılaşmadan sadece on gün önce Ligue 1'de Brest karşısında 5-2'lik bir zafer elde etti. Bu maçların her birinde hat-trick yapan Ousmane Dembele için Luis Enrique "Ousmane gibi bir oyuncunuzun bu formda olması harika bir şey." diye konuştu.
* Bu karşılaşma Şampiyonlar Ligi'nde Fransız takımlarında arasındaki ikinci eleme maçı olacak; ilki 2009/10 sezonunun çeyrek finalinde Lyon ve Bordeaux arasında oynanmıştı.
MUHTEMEL 11'LER
Brest: Bizot; Lala, Chardonnet, Coulibaly, Haidara; Camara, Fernandes, Magnetti; Doumbia; Ajorque, Balde
PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Barcola, Dembele, Kvaratskhelia
20.45 JUVENTUS - PSV
Lig Aşaması Performansları
Juventus: 3 Galibiyet, 3 Beraberlik ile 20'inci
PSV: 4 Galibiyet, 2 Beraberlik ile 14'üncü
Juventus ve PSV, lig aşamasındaki mücadelelerine Juventus Stadyumu'ndaki 1. hafta maçıyla başladılar ve şimdi her ikisi de eleme aşamasına geçerek Torino'da tekrar karşılaşıyorlar.
Eylül ayındaki 3-1'lik galibiyetin ardından teknik direktör Thiago Motta, olumlu sonuca rağmen Juventus'u "pek çok şeyi geliştirmeye" açık bir takım olarak niteledi. Lig aşamasını 2-0'lık Benfica mağlubiyetiyle tamamladıktan sonra Motta bir kez daha gelişim ihtiyacının altını çizdi: "Ne yazık ki son 20 metrede bir şeylerden yoksunduk, fark yaratamadık."
PSV Teknik Direktörü Peter Bosz ilk hafta aldıkları yenilgiyi "en kötü performanslarımızdan biri" olarak tanımlasa da takımının o günden bu yana gösterdiği gelişim sayesinde kendine güvenini koruyor. Bu ilerleme, Liverpool'un yüzde 100'lük galibiyet rekorunun Eindhoven'daki 3-2'lik yenilgiyle sona erdiği 8. maç haftasında vurgulandı. "Takım olarak gerçekten geliştik, artık çok daha iyi oynuyoruz," dedi Bosz. "Juventus güçlü bir rakip ama biz onlardan daha iyi olduğumuza inanıyoruz."
* Juventus, UEFA kulüp müsabakalarında Hollandalı rakipleriyle oynadığı son sekiz karşılaşmanın beşini kazandı (2 Beraberlik 1 Mağlubiyet)
MUHTEMEL 11'LER
Juventus: Di Gregorio; Weah, Gatti, Veiga, Savona; Locatelli, Douglas Luiz; Gonzalez, McKennie, Kenan Yıldız; Kolo Muani
PSV: Benitez; Mauro Junior, Boscagli, Flamingo, Malacia; Veerman, Schouten; Bakayoko, Til, Lang; De Jong
23.00 MANCHESTER CITY - REAL MADRID
Lig Aşaması Performansları
Manchester City: 3 Galibiyet, 2 Beraberlik ile 22'inci
Real Madrid: 5 Galibiyet ile 11'inci
Manchester City ve Real Madrid, üst üste dördüncü sezonda da Şampiyonlar Ligi eleme aşamasında karşı karşıya gelecek.
Entrikaya ek olarak, önceki üç karşılaşmanın her birinde bu eşleşmede tur atlayan taraf Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. Real Madrid 2021/22 ve 2023/24'te 14. ve 15. Şampiyonlar Ligi kupasını kazanırken, Manchester City 2022/23'te ilkini aldı.
Bu seriyi devam ettirmek için her iki tarafın da inişli çıkışlı lig aşaması performanslarını geliştirmesi gerekecek. 8. haftada Club Brugge karşısında aldıkları galibiyetten daha azı Pep Guardiola'nın takımını eleyebilirdi, Real Madrid ise art arda üç galibiyetle bitirmeden önce açılıştaki beş maçından üçünü kaybetti. İstikrarsızlığa rağmen her iki takımın da kalitesinden şüphe yok.
Real Madrid kalecisi Thibaut Courtois rövanş ihtimaliyle ilgili olarak "Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyorsanız en iyileri yenmek zorundasınız" dedi.
* Real Madrid, İngiliz kulüplerini Şampiyonlar Ligi eleme aşamasından 13 kez eledi, bu diğer tüm takımlardan daha fazla.
MUHTEMEL 11'LER
Manchester City: Ederson; Nunes, Akanji, Dias, Gvardiol; Kovacic; Savinho, De Bruyne, Foden, Bernardo Silva; Haaland
Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Tchouameni, Mendy; Camavinga, Ceballos; Rodrygo, Bellingham, Vinicius Junior; Mbappe
23.00 S.LIZBON - B.DORTMUND
Lig Aşaması Performansları
Sporting Lizbon: 3 Galibiyet, 2 Beraberlik ile 23'üncü
Borussia Dortmund: 5 Galibiyet ile 10'uncu
Geriden gelip 8. haftada Bologna ile 1-1 berabere kalarak eleme aşamasına kalmayı garantileyen Sporting, bu kez Dortmund'a karşı bir başka yüksek stresli karşılaşmaya hazırlanıyor.
Bu belirleyici beraberlik öncesinde teknik direktör Rui Borges kesin konuştu: "Sporting her maça kazanmak için çıkar. Rekabetçi olmak istiyoruz; kulüp ve tarih bunu gerektiriyor."
Dortmund eleme aşamasına, daha önce Nuri Şahin ve kısa bir süreliğine geçici teknik direktör Mike Tullberg tarafından yürütülen görevi devralan yeni teknik direktör Niko Kovac ile giriyor. Lizbon yolculuğu Kovac'ın görevdeki sadece ikinci maçı olacak, ilk maçı Cumartesi günü Stuttgart ile oynanan Bundesliga karşılaşmasıydı, bu nedenle güçlü bir izlenim bırakmak isteyecektir. Nitekim Hırvat teknik adam göreve başladığında Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak için "mutlak bir kararlılık, yürek ve istekten" bahsetti.
* Bu kulüpler arasında Kasım 2021'de oynanan son Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını Sporting Lizbon kazanmıştı ancak Borussia Dortmund o tarihten önceki üç karşılaşmayı da kazanmıştı.
MUHTEMEL 11'LER
Sporting Lizbon: Rui Silva; Fresneda, Diomande, Gonçalo Inacio, Matheus Reis; Quenda, Joao Simoes, Morita, Araujo; Gyökeres, Francisco Trincao
Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Anton, Schlotterbeck, Svensson; Emre Can, Gross; Adeyemi, Brandt, Gittens; Guirassy
İşte maçlardan son gelişmeler, açıklamalar ve muhtemel 11'ler... Maçların TV programı için tıklayınız.
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20.45 BREST - PSG
Lig Aşaması Performansları
Brest: 4 Galibiyet, 1 Beraberlik ile 18'inci
Paris: 4 Galibiyet, 1 Beraberlik ile 15'inci
Kulüp sahibi Denis Le Saint, Brest'in ilk Şampiyonlar Ligi mücadelesi öncesinde heyecanını zorlukla kontrol altına alabildi. Ağustos ayında lig aşamasındaki rakiplerinin kim olduğunu öğrendiklerinde "Mont Blanc'a tırmanmış gibiyiz" dedi.
Teknik direktör Eric Roy ve ekibi heyecanlansa da rehavete kapılmayarak tırmanmaya devam etti ve dört lig aşaması galibiyeti ve Almanya şampiyonu Leverkusen karşısında aldıkları etkileyici beraberliğin ardından playoff aşamasına ulaştılar. Ancak playoff aşaması başlarken gözlerini yeniden yeni zirvelere diktiler. "Devam etmek ve daha da fazla tarih yazmak istiyoruz" diyor kaleci Marco Bizot.
Fransız rakipleri ve son Ligue 1 şampiyonu Paris Saint-Germain onların ilerleyişini durdurmayı umacak ve onlar da korkutucu bir formdalar. Lig aşamasını Stuttgart'ı 4-1 yenerek üst üste üçüncü galibiyetini alan Paris, bu karşılaşmadan sadece on gün önce Ligue 1'de Brest karşısında 5-2'lik bir zafer elde etti. Bu maçların her birinde hat-trick yapan Ousmane Dembele için Luis Enrique "Ousmane gibi bir oyuncunuzun bu formda olması harika bir şey." diye konuştu.
* Bu karşılaşma Şampiyonlar Ligi'nde Fransız takımlarında arasındaki ikinci eleme maçı olacak; ilki 2009/10 sezonunun çeyrek finalinde Lyon ve Bordeaux arasında oynanmıştı.
MUHTEMEL 11'LER
Brest: Bizot; Lala, Chardonnet, Coulibaly, Haidara; Camara, Fernandes, Magnetti; Doumbia; Ajorque, Balde
PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Barcola, Dembele, Kvaratskhelia
20.45 JUVENTUS - PSV
Lig Aşaması Performansları
Juventus: 3 Galibiyet, 3 Beraberlik ile 20'inci
PSV: 4 Galibiyet, 2 Beraberlik ile 14'üncü
Juventus ve PSV, lig aşamasındaki mücadelelerine Juventus Stadyumu'ndaki 1. hafta maçıyla başladılar ve şimdi her ikisi de eleme aşamasına geçerek Torino'da tekrar karşılaşıyorlar.
Eylül ayındaki 3-1'lik galibiyetin ardından teknik direktör Thiago Motta, olumlu sonuca rağmen Juventus'u "pek çok şeyi geliştirmeye" açık bir takım olarak niteledi. Lig aşamasını 2-0'lık Benfica mağlubiyetiyle tamamladıktan sonra Motta bir kez daha gelişim ihtiyacının altını çizdi: "Ne yazık ki son 20 metrede bir şeylerden yoksunduk, fark yaratamadık."
PSV Teknik Direktörü Peter Bosz ilk hafta aldıkları yenilgiyi "en kötü performanslarımızdan biri" olarak tanımlasa da takımının o günden bu yana gösterdiği gelişim sayesinde kendine güvenini koruyor. Bu ilerleme, Liverpool'un yüzde 100'lük galibiyet rekorunun Eindhoven'daki 3-2'lik yenilgiyle sona erdiği 8. maç haftasında vurgulandı. "Takım olarak gerçekten geliştik, artık çok daha iyi oynuyoruz," dedi Bosz. "Juventus güçlü bir rakip ama biz onlardan daha iyi olduğumuza inanıyoruz."
* Juventus, UEFA kulüp müsabakalarında Hollandalı rakipleriyle oynadığı son sekiz karşılaşmanın beşini kazandı (2 Beraberlik 1 Mağlubiyet)
MUHTEMEL 11'LER
Juventus: Di Gregorio; Weah, Gatti, Veiga, Savona; Locatelli, Douglas Luiz; Gonzalez, McKennie, Kenan Yıldız; Kolo Muani
PSV: Benitez; Mauro Junior, Boscagli, Flamingo, Malacia; Veerman, Schouten; Bakayoko, Til, Lang; De Jong
23.00 MANCHESTER CITY - REAL MADRID
Lig Aşaması Performansları
Manchester City: 3 Galibiyet, 2 Beraberlik ile 22'inci
Real Madrid: 5 Galibiyet ile 11'inci
Manchester City ve Real Madrid, üst üste dördüncü sezonda da Şampiyonlar Ligi eleme aşamasında karşı karşıya gelecek.
Entrikaya ek olarak, önceki üç karşılaşmanın her birinde bu eşleşmede tur atlayan taraf Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. Real Madrid 2021/22 ve 2023/24'te 14. ve 15. Şampiyonlar Ligi kupasını kazanırken, Manchester City 2022/23'te ilkini aldı.
Bu seriyi devam ettirmek için her iki tarafın da inişli çıkışlı lig aşaması performanslarını geliştirmesi gerekecek. 8. haftada Club Brugge karşısında aldıkları galibiyetten daha azı Pep Guardiola'nın takımını eleyebilirdi, Real Madrid ise art arda üç galibiyetle bitirmeden önce açılıştaki beş maçından üçünü kaybetti. İstikrarsızlığa rağmen her iki takımın da kalitesinden şüphe yok.
Real Madrid kalecisi Thibaut Courtois rövanş ihtimaliyle ilgili olarak "Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyorsanız en iyileri yenmek zorundasınız" dedi.
* Real Madrid, İngiliz kulüplerini Şampiyonlar Ligi eleme aşamasından 13 kez eledi, bu diğer tüm takımlardan daha fazla.
MUHTEMEL 11'LER
Manchester City: Ederson; Nunes, Akanji, Dias, Gvardiol; Kovacic; Savinho, De Bruyne, Foden, Bernardo Silva; Haaland
Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Tchouameni, Mendy; Camavinga, Ceballos; Rodrygo, Bellingham, Vinicius Junior; Mbappe
23.00 S.LIZBON - B.DORTMUND
Lig Aşaması Performansları
Sporting Lizbon: 3 Galibiyet, 2 Beraberlik ile 23'üncü
Borussia Dortmund: 5 Galibiyet ile 10'uncu
Geriden gelip 8. haftada Bologna ile 1-1 berabere kalarak eleme aşamasına kalmayı garantileyen Sporting, bu kez Dortmund'a karşı bir başka yüksek stresli karşılaşmaya hazırlanıyor.
Bu belirleyici beraberlik öncesinde teknik direktör Rui Borges kesin konuştu: "Sporting her maça kazanmak için çıkar. Rekabetçi olmak istiyoruz; kulüp ve tarih bunu gerektiriyor."
Dortmund eleme aşamasına, daha önce Nuri Şahin ve kısa bir süreliğine geçici teknik direktör Mike Tullberg tarafından yürütülen görevi devralan yeni teknik direktör Niko Kovac ile giriyor. Lizbon yolculuğu Kovac'ın görevdeki sadece ikinci maçı olacak, ilk maçı Cumartesi günü Stuttgart ile oynanan Bundesliga karşılaşmasıydı, bu nedenle güçlü bir izlenim bırakmak isteyecektir. Nitekim Hırvat teknik adam göreve başladığında Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak için "mutlak bir kararlılık, yürek ve istekten" bahsetti.
* Bu kulüpler arasında Kasım 2021'de oynanan son Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını Sporting Lizbon kazanmıştı ancak Borussia Dortmund o tarihten önceki üç karşılaşmayı da kazanmıştı.
MUHTEMEL 11'LER
Sporting Lizbon: Rui Silva; Fresneda, Diomande, Gonçalo Inacio, Matheus Reis; Quenda, Joao Simoes, Morita, Araujo; Gyökeres, Francisco Trincao
Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Anton, Schlotterbeck, Svensson; Emre Can, Gross; Adeyemi, Brandt, Gittens; Guirassy
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