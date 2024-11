Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor!

5 KASIM SALI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı bugün oynanacak maçlarla devam edecek.İşte maçlardan önce kısaca bilmeniz gerekenler ve kilit detaylar...Tüm maçların yayın akışına buradan ulaşabilirsiniz.PSV ilk 11 Eredivisie maçının onunu kazanarak Hollanda'daki şampiyonluk yarışına güçlü bir başlangıç yaptı, ancak Juventus'a 3-1 yenilmelerinin ardından iki 1-1'lik beraberlikle hala ilk lig aşaması galibiyetini arıyorlar. Orta saha oyuncusu Ismael Saibari UEFA.com'a verdiği demeçte "Eğer sadece puanları baz alırsanız, bu o kadar da iyi değil" dedi. Performanslar cesaret verici ancak Girona kolay lokma olmayacak. İlk maçlarında PSV'nin Hollandalı rakibi Feyenoord'a evinde 3-2 kaybeden Girona, son maçında bu seviyedeki ilk galibiyetini aldı: Slovan Bratislava karşısında 2-0. Teknik Direktör Míchel, "Bu galibiyet nefes almamıza yardımcı oldu" dedi.* PSV, İspanyol rakiplerini konuk ettiği son 9 iç saha maçında sadece 1 kez kazanabildi.İlk üç maçını toplamda 11-1'lik skorlarla kaybederek ligin son sırasında yer alan Slovan'ın morali çok da bozuk değil ve Teknik Direktör Vladimír Weiss olumlu pek çok şey olduğunu söylüyor. "Takım olarak iyi bir savunma organizasyonu gösterdik" dedi. Dinamo lig aşamasının açılış maçını Bayern'e 9-2 kaybetti ancak geri dönen Teknik Direktör Nenad Bjelica yönetiminde sonraki iki maçtan dört puan aldı ve Slovakya'ya giderken başları dik. Forvet oyuncusu Sandro Kulenovic "Hedefimiz ilk 24 takım arasına girerek turu geçmek" dedi.* Slovan'ın Dinamo'ya karşı oynadığı dört UEFA müsabakasında henüz galibiyeti yok (2 beraberlik, 2 yenilgi); bu maçlarda toplamda Dinamo'nun 7-1 gerisindeler.Çok uzun süre sonra ilk kez Avrupa'ya dönen Bologna'nın işi kolay değil, sezon öncesi yaşanan çalkantıların ardından durağan bir sezon geçirdiler. Şampiyonlar Ligi'nde sadece bir puan aldılar ve gol atamadılar, ancak son olarak Aston Villa karşısında aldıkları 2-0'lık mağlubiyette direğe takıldılar. Teknik direktör Vincenzo Italiano "Gol atmayı başaramadık ama bir şeyler gösterdik" dedi.Bu arada 4. maç günündeki rakipleri Monaco, 1. haftada Barcelona'ya karşı aldıkları 2-1'lik galibiyetten elde ettikleri üç puan da dahil olmak üzere yedi puan topladı. Forvet Breel Embolo, verdiği demeçte "Her takıma onları yenme arzusuyla yaklaşıyoruz" dedi. "Eğer ilk sekize girebilirsek bunun peşinden gideceğiz ama daha önümüzde uzun bir yol var."* Bologna'nın Ligue 1 rakipleriyle daha önce oynadığı dört maçın hepsi 1998/99 UEFA Kupası'nda oynanmış, çeyrek finalde Lyon'u farklı yenmiş, bir sonraki turda Marsilya'ya deplasmanda kaybetmişti.Bu sezon ligde 12 golle en çok gol atan takım olan Dortmund, 3. haftada Real Madrid karşısında 2-0 öne geçtikten sonra çözüldü ve 5-2 yenildi. Genç teknik direktör Nuri Şahin 5-2'lik mağlubiyeti "Önemli dersler çıkarmamız gerekiyor ve genel olarak çok kötü savunma yaptık." sözleriyle değerlendirdi.Sturm Graz karşısında toparlanmaya çalışacaklar, Avusturya şampiyonu lig aşamasındaki üç maçını da kaybetti ve tek golünü 1. haftada attı, ancak defans oyuncusu Dimitri Lavalee Sporting Lizbon'a karşı evlerinde aldıkları 2-0'lık mağlubiyetin ardından iyimser hissetti. Verdiği demeçte, "Kaleye isabetli şutlarımız vardı, bu yüzden geliştiğimizi hissediyorum" dedi. "Bunu sonraki maçlara taşıyacağız ve daha da fazla şey geliştirmeye çalışacağız."* Sturm, 2005 UEFA Intertoto Kupası ikinci turunda Wolfsburg'a karşı toplamda 5-3 kaybettiğinden beri (2-2 deplasman, 1-3 iç saha) bir Bundesliga takımıyla oynamadı.Leipzig, ilk puan arayışında 4. haftada Celtic Park'a konuk oluyor. Alman ekibi üç maçını da tek gol farkla kaybetti - Darwin Núnez'in tek vuruşu Liverpool'u ağırlarken bu seriyi devam ettirdi. Mağlubiyetin ardından konuşan kaptan Willi Orban, "şu anda durumumuz tatmin edici değil, bu yüzden Glasgow'da üç puan almaya çalışacağız" dedi.Bu arada Celtic, Dortmund'a karşı 7-1'lik 2. hafta mağlubiyetinden geri dönerek Atalanta ile Bergamo'da 0-0 berabere kaldı. "İnanılmaz bir savunma performansıydı" diyen kaleci Kasper Schmeichel, yedi kurtarışla bu sezonki kurtarış sayısını 15'e çıkararak turnuvadaki en yüksek dördüncü kurtarış rakamını yakaladı.* İki takım 2022/23 Şampiyonlar Ligi grup aşamasında karşılaştığında Leipzig her iki karşılaşmayı da kazandı.Liverpool, Leipzig'de aldığı yakın galibiyetin ardından 4. haftaya üç galibiyetle giren iki takımdan biri, diğeri ise Aston Villa. Gergin geçen maçın ardından 'UEFA Maçın Oyuncusu' Kostas Tsimikas "Daha kolay kazanmak istiyorsak daha fazla gol atmalıyız" dedi.Anfield'a sadece bir gol yiyerek namağlup gelen Leverkusen karşısında bu hiç de kolay olmayacak. Milan ve Feyenoord'u yenen Leverkusen, 3. haftada Brest'e takıldı. "Bu Şampiyonlar Ligi ve deplasmanda bir puan almak asla kötü değildir." diyen teknik direktör Xabi Alonso, 2005 yılında Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandığı kulüple karşılaşmak için Anfield'a geri dönecek.* Liverpool, Alman takımlarına karşı oynadığı son 13 Avrupa kupası maçında yenilmedi. (10 galibiyet 3 beraberlik)Aralarında sadece gol farkı bulunan 15'inci ile 14'üncü, Lille ile Juventus, Stade Pierre Mauroy'da karşı karşıya geliyor.Fransız ekibi Real Madrid karşısında evinde aldığı 1-0'lık galibiyetin ardından Atletico'yu Madrid'de 3-1 mağlup etti. Temmuz ayında Fransız kulübünün başına geçen teknik direktör Bruno Genesio, "Bu, Real Madrid karşısında gösterdiğimiz performanstan bile daha iyiydi" dedi.Diğer yandan Juventus, El Bilal Toure'nin son dakikalarda golüyle 3. haftada Stuttgart'a 1-0 yenilerek namağlup statüsünü kaybetti. Sonuca rağmen kaledeki performansıyla 'UEFA Maçın Oyuncusu' ödülünü kazanan Mattia Perin, "Karakter ve tutum olarak onların altındaydık" dedi. Torino kulübü, Lille ile oynayacakları ilk Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında toparlanmayı umacak.* Her iki takımın da rakibinin ülkesinden takımlara karşı olumlu bir karnesi var. Lille, UEFA müsabakalarında İtalyan takımlarına karşı altı galibiyet ve dört mağlubiyet alırken, Juventus Fransız takımlarına karşı 18 galibiyet ve sekiz mağlubiyet aldı.Vinícius Junior'un hat-trick'i, Real Madrid'in 3. haftada Dortmund'u 2-0 geriden gelerek 5-2 yenmesi için anahtar olmuştu. Estadio Santiago Bernabeu'ya dönen Real Madrid, 4-0'lık kasvetli El Clasico mağlubiyetinin aksine o gecenin büyüsünü yeniden yaratmak isteyecek.Milan'da hem oyuncu hem de teknik direktör olarak Avrupa'nın en önemli turnuvalarını kazanan teknik direktör Carlo Ancelotti, Dortmund karşısında sergilenen performansın tekrarlanmaması konusunda uyarıda bulundu. "Önemli olan iyi başlamak, odaklanarak ve yoğun bir şekilde başlamak, 2-0 geriye düşene kadar beklememek," dedi 65 yaşındaki teknik adam.Milan ligdeki son maçında Club Brugge'ü Stadio San Siro'da 3-1 yenerek ilk galibiyetini aldı. Ayrıca 16 yaşındaki forvet Francesco Camarda'nın bu turnuvada forma giyen en genç İtalyan olması da sevinç yarattı ancak yedi kez Avrupa şampiyonu olan Milan yine de elenme potasında yer almaya devam ediyor. Ayrıca UEFA müsabakalarında İspanyol takımlarına karşı 26 mağlubiyet ve 19 galibiyet alarak tarihin ağırlığıyla da mücadele edecekler.* Real Madrid ve Milan, Şampiyonlar Ligi'ndeki 15 karşılaşmalarını mükemmel bir şekilde paylaştılar ve altışar galibiyetin yanı sıra üç beraberlik elde ettiler.Lizbon'da namağlup on takımdan ikisi karşı karşıya geliyor.Viktor Gyökeres'in muhteşem golüyle Sturm Graz karşısında 2-0'lık bir galibiyet elde eden Portekiz ekibi, turnuvanın en skorer dördüncü takımıyla oynayacakları karşılaşma öncesinde sadece bir kez gol yedi. Gyökeres "Kasım ayında bizi zorlu maçların beklediğini biliyoruz ama onlara hazırlanacağız ve gelişmeye devam edeceğiz" dedi.Manchester City bu sezon Şampiyonlar Ligi'nin en baskın hücum takımlarından biri oldu, topa sahip olma (Yüzde 70) ve pas isabetinde (Yüzde 93) ilk sırada yer aldı ve 3. haftada Sparta Prag'ı Erling Haaland'ın akrobatik sersemletici vuruşu da dahil olmak üzere attığı beş golle bu ününe ün kattı. Takım arkadaşı Phil Foden "Kimsenin atamadığı golleri atıyor" dedi.* Sporting, Mart 2012'de 1-0 kazanarak Manchester City'yi UEFA müsabakalarında mağlup eden tek Portekiz takımı oldu.