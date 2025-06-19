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Alvaro Morata için sürpriz transfer iddiası!

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Alvaro Morata'ya sürpriz bir talip çıktı. Como Teknik Direktörü Cesc Fabregas'ın Alvaro Morata ile görüştüğü iddia edildi.

calendar 19 Haziran 2025 23:13 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2025 23:14
Haber: Sporx.com dış haberler
Alvaro Morata için sürpriz transfer iddiası!
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Serie A ekibi Milan'dan Galatasaray'a kiralanan ve sözleşmesinde satın alma opsiyonu maddesi de bulunan Alvaro Morata için dikkat çeken bir iddia geldi.


Sarı-kırmızılı ekipte geleceği henüz netleşmeyen Alvaro Morata'ya İtalya'dan talip çıktığı öne sürüldü.

Di Marzio'nun haberine göre; Serie A ekibi Como'nun Alvaro Morata'yı transfer etmek istediği iddia edildi.

FABREGAS İLE GÖRÜŞME

Haberde, Como Teknik Direktörü Cesc Fabregas'ın Alvaro Morata ile bir görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi.

G.SARAY'DA NE YAPTI?

Alvaro Morata, Galatasaray'da 16 karşılaşmada forma şansı buldu. 32 yaşındaki santrfor, bu müsabakalarda 7 gol ile 3 asist üretti. 

 

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