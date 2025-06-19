Ekrem Memnun: 'Sahada savaşmazsanız kazanamazsınız'

A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası A Grubu ikinci maçında İsviçre'yi 91-67 yendikleri için mutlu olduklarını söyledi.Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Ekrem Memnun,ifadelerini kullandı.Yunanistan ile 21 Haziran Cumartesi günü oynanacak son grup karşılaşması için hazır olduklarını da belirten tecrübeli başantrenör,diye konuştu.