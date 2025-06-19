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Ekrem Memnun: "Sahada savaşmazsanız kazanamazsınız"

Ekrem Memnun, İsviçre galibiyetinin ardından takımın mücadele gücünden memnun olduğunu belirterek, Yunanistan maçı için mental ve taktik olarak hazır olduklarını söyledi.

calendar 19 Haziran 2025 22:04 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2025 23:23
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Ekrem Memnun: 'Sahada savaşmazsanız kazanamazsınız'
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A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası A Grubu ikinci maçında İsviçre'yi 91-67 yendikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Ekrem Memnun, "Turnuvaya mental olarak iyi hazırlanmıştık. Dünkü yakın geçen maçtan sonra da bu karşılaşmada bunu gösterdik. Sonuçta Fransa iyi bir takım. Mağlubiyetle iyi başa çıktık. Bu maça odaklanmayı başardık. İki maçı da kazanmamız gerektiğinin farkındaydık. İlk adımı attık. Sahada savaşmazsanız kazanamazsınız, biz de öyle yaptık. Bazı anlarda konsantrasyonu kaybettik ama bu hatalardan da öğreniyoruz. Sakatlık yaşamadık. Kazandığımız için mutluyuz. Cumartesi büyük bir maç olacak. Kazanarak çeyrek finale kalmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yunanistan ile 21 Haziran Cumartesi günü oynanacak son grup karşılaşması için hazır olduklarını da belirten tecrübeli başantrenör, "Böyle turnuvalarda dramatik değişiklikler yapamazsınız. Turnuvaya iyi hazırlanarak gelmeniz gerek. Yunanistan'ı iyi tanıyoruz. Bütün hazırlıklarımızı yaptık. Karşılaşma için bazı küçük ayarlamalar yapacağız. Temiz bir zihinle çıkıp savaşacağız. Yunanistan maçına hazırız." diye konuştu.



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