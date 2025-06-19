Haber Tarihi: 19 Haziran 2025 15:59 - Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2025 15:59

Testo Taylan kimdir? Kadıköy Boğası olayı nedir, ne oldu?

Testo Taylan, sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edilen ve araştırılan isimler arasında yer almaya başladı. Kadıköy Boğası lakabıyla bilinen engelli Mustafa Başaran ile çektiği videoyla viral olan Testo Taylan'ın hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler sorgulanıyor. Peki, Testo Taylan kimdir? Kadıköy Boğası olayı nedir, ne oldu?

Testo Taylan kimdir? Kadıköy Boğası olayı nedir, ne oldu?
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Testo Taylan lakabıyla tanınan Taylan Özgüç Danyıldız'ın kim olduğu, sosyal medya kullanıcıları tarafından araştırılmaya başladı. Engelli Mustafa Başaran yani bilinen lakabıyla "Kadıköy Boğası" ile Youtube üzerinden içerik paylaşan Testo Taylan'a, videoda bazı kısımları yayınladığı gerekçesiyle tepki yağdı. Peki, Testo Taylan kimdir? Kadıköy Boğası olayı nedir, ne oldu?

TESTO TAYLAN KİMDİR?

Testo Taylan gerçek adıyla Taylan Özgüç Danyıldız, 30 Ekim 1997'de dünyaya geldi. Sosyal medyada eğlenceli içerikleriyle tanınan ünlü bir YouTuber ve Instagram içerik üreticisi olan Taylan, spor kariyerine powerlifter olarak başlamış ve çeşitli yarışmalara katılmıştır.

Ayrıca, ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi olan Testo Taylan, YouTube kanalında eğlence odaklı videolar ve sporla ilgili paylaşımlar yapmaktadır.

KADIKÖY BOĞASI OLAYI NEDİR, NE OLDU?

Testo Taylan, resmi Youtube kanalında Kadıköy Boğası olarak tanınan engelli Mustafa Başaran ile çektiği son video ile tepki çekti. Engelli olan Mustafa Başaran'ı tekne gezintisine çıkaran ve denizin ortasında talihsizlik yaşayarak altına kaçıran Mustafa Başaran'ın görüntülerini yayınlayan Testo Taylan'a, sosyal medyada birçok kişi tepki gösterdi.

Engelli bir bireyin mahrem anlarının izinsiz yayınlanması hemde kişinin engelli olması nedeniyle rızasının hukuk üzerinde geçersiz sayılacağının belirtilmesi nedeniyle "etik olmayan paylaşım" tartışmaları başladı. Testo Taylan sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu.

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