Gazi Koşusu ne zaman düzenlenecek? 2025 Gazi Koşusu tarihi ve yeri

2025 Gazi Koşusu tarihi, at yarışı izlemeyi seven ve atlara karşı ilgi duyan vatandaşların yakından takip ettiği müsabakalar arasında yer alıyor. Her yıl Haziran ayının gelmesiyle birlikte gündeme gelen Gazi Koşusu'nun bu yıl yapılacağı tarih belli oldu. Peki, Gazi Koşusu ne zaman düzenlenecek? İşte 2025 Gazi Koşusu tarihi ve yeri.



2025 GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN?



Türkiye Jokey Kulübü (TJK) tarafından düzenlenen 2025 Gazi Koşusu, geleneksel olarak Haziran ayının son pazar günü yapılacak. Bu yıl 99. kez düzenlenecek olan yarış, 29 Haziran 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek.



GAZİ KOŞUSU NEREDE YAPILACAK?



2025 Gazi Koşusu, her yıl olduğu gibi bu yıl da İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda koşulacak. Atçılığın kalbinin attığı Veliefendi, yarış günü binlerce izleyiciye ev sahipliği yapacak. Yüksek katılımla gerçekleşmesi beklenen etkinlik, hem yarış severler hem de sosyal etkinlik tutkunları için büyük bir buluşma noktası olacak.



GAZİ KOŞUSU HAKKINDA



İlk kez 1927 yılında düzenlenen Gazi Koşusu, sadece üç yaşındaki safkan İngiliz taylarının katılabildiği bir yarış olmasıyla dikkat çeker. 2400 metre çim pistte koşulan yarışta kazanan tay, hem prestijli bir ödülün hem de büyük bir tarihin parçası olur.

