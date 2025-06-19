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Aliağa Petkimspor, Litvanyalı basketbolcu Martynas Sajus'u transfer etti

Aliağa Petkimspor, geçtiğimiz sezonu Onvo Büyükçekmece'de geçiren Litvanyalı pivot Martynas Sajus'u kadrosuna dahil etti.

calendar 19 Haziran 2025 20:08
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Aliağa Petkimspor, Litvanyalı basketbolcu Martynas Sajus'u transfer etti
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, Litvanyalı oyuncu Martynas Sajus'u kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Onvo Büyükçekmece formasıyla 12,1 sayı ve 6 ribaunt ortalaması tutturan pivot Martynas Sajus, 'Birlikte Hedefe' yolculuğumuz için aramıza katıldı." ifadelerine yer verildi.


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