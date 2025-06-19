Aliağa Petkimspor, Litvanyalı basketbolcu Martynas Sajus'u transfer etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, Litvanyalı oyuncu Martynas Sajus'u kadrosuna kattı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Onvo Büyükçekmece formasıyla 12,1 sayı ve 6 ribaunt ortalaması tutturan pivot Martynas Sajus, 'Birlikte Hedefe' yolculuğumuz için aramıza katıldı." ifadelerine yer verildi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Onvo Büyükçekmece formasıyla 12,1 sayı ve 6 ribaunt ortalaması tutturan pivot Martynas Sajus, 'Birlikte Hedefe' yolculuğumuz için aramıza katıldı." ifadelerine yer verildi.
>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...