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Başakşehir, Lokomotiv Moskova'dan Dmitri Barinov'u istiyor

İstanbul Başakşehir, Lokomotiv Moskova'nın orta saha oyuncusu Dmitri Barinov'un transferi için ilk teması kurdu.

calendar 19 Haziran 2025 16:06
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Başakşehir, Lokomotiv Moskova'dan Dmitri Barinov'u istiyor
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Süper Lig ekiplerinden İstanbul Başakşehir, Rusya Premier Ligi takımlarından Lokomotiv Moskova'da forma giyen Dmitri Barinov'u transfer etmek istiyor.

Rus basınında yer alan haberlere göre; İstanbul temsilcisi, 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi için oyuncunun kulübü ve menajeriyle sözlü temas kurdu.

BAŞAKŞEHİR 2 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDEMEYE HAZIR



Başakşehir'in, Barinov için 2 milyon Euro bonservis ödemeye hazır olduğu belirtilirken, Lokomotiv Moskova cephesinin ise resmi teklif beklediği kaydedildi.

PERFORMANSI

2024/25 sezonunda Lokomotiv Moskova ile 26 lig maçına çıkan Barinov, bu süreçte 4 asist yaptı. Ayrıca Rusya Kupası'nda da 9 maça çıkan deneyimli orta saha, burada da 1 asistlik katkı sağladı.


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