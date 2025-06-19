Başakşehir, Lokomotiv Moskova'dan Dmitri Barinov'u istiyor

Süper Lig ekiplerinden İstanbul Başakşehir, Rusya Premier Ligi takımlarından Lokomotiv Moskova'da forma giyen Dmitri Barinov'u transfer etmek istiyor.



Rus basınında yer alan haberlere göre; İstanbul temsilcisi, 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi için oyuncunun kulübü ve menajeriyle sözlü temas kurdu.



BAŞAKŞEHİR 2 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDEMEYE HAZIR

Başakşehir'in, Barinov için 2 milyon Euro bonservis ödemeye hazır olduğu belirtilirken, Lokomotiv Moskova cephesinin ise resmi teklif beklediği kaydedildi.2024/25 sezonunda Lokomotiv Moskova ile 26 lig maçına çıkan Barinov, bu süreçte 4 asist yaptı. Ayrıca Rusya Kupası'nda da 9 maça çıkan deneyimli orta saha, burada da 1 asistlik katkı sağladı.