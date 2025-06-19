Mazlum Demir, Menemen'den ayrılıyor

2'nci Lig'de geçen sezon Play-Off'tan eli boş dönen Menemen Futbol Kulübü'nün kaptanı Mazlum Demir yuvadan uçuyor.
Altyapısında yetiştiği kulüpte toplam 11 sezon forma giyen 34 yaşındaki stoperin Şanlıurfaspor'la anlaştığı öğrenildi.
Menemen'de 2009-2017 yılları arasında aralıksız oynayan Mazlum, 2021-2022 sezonunun ilk yarısında da forma giydiği takıma, önceki sezon devre arasında geri dönmüştü. Sözleşmesi sona eren Mazlum geçen sezon 35 maçta 10 gol atma başarısı gösterdi.
Altyapısında yetiştiği kulüpte toplam 11 sezon forma giyen 34 yaşındaki stoperin Şanlıurfaspor'la anlaştığı öğrenildi.
Menemen'de 2009-2017 yılları arasında aralıksız oynayan Mazlum, 2021-2022 sezonunun ilk yarısında da forma giydiği takıma, önceki sezon devre arasında geri dönmüştü. Sözleşmesi sona eren Mazlum geçen sezon 35 maçta 10 gol atma başarısı gösterdi.
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