Gattuso: 'Hedef Dünya Kupası'

- İtalya'nın Dünya Kupası finallerine katılamama endişesi

İtalya Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Gennaro Gattuso, İtalya'nın yeniden Dünya Kupası finallerine katılmasını sağlamak istediğini, bunun İtalyan futbolu için şu aşamada esas olduğunu söyledi.İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) tarafından Luciano Spalletti'den boşalan milli takım teknik direktörlüğü görevine getirilen 47 yaşındaki Gattuso için bugün Roma'da bir basın toplantısı düzenlendi.FIGC Başkanı Gabriele Gravina, burada yaptığı açıklamada, milli takımın Gattuso'ya ihtiyacı olduğunu ifade ederek,diye konuştu.Gattuso, söylenecek çok az ama yapmaları gereken çok şey olduğunu dile getirerek,ifadelerini kullandı.İtalya Milli Takımı'nın 2018 ve 2022 Dünya Kupası finallerinde yer alamadığına dikkati çeken Gattuso, 2026 Dünya Kupası finallerine gitmeyi hedef göstererek,değerlendirmesinde bulundu.Gattuso, bu formayı giymenin ve başında olmanın ağır bir sorumluluk olduğunu belirterek, şöyle devam etti:Genç teknik adam, hücum eden, rakip yarı sahaya yerleşen ve rakibi hataya zorlayan bir İtalya Milli Takımı oluşturmak istediğini söyledi.Serie A'da oynayan oyuncuların yüzde 32'sinin İtalyan, yüzde 68'inin yabancı olduğuna dikkati çeken Gattuso, bunun üzerine düşünülmesi ve genç oyuncuların gelişimine yardımcı olmaları gerektiğini kaydetti.Gattuso, milli takımın başına getirilmesiyle alakalı şüpheleri bulunanların, bu şüphelerini gidermeyi umduğunu da aktardı.Gattuso, bir soruya yanıt verirken, İstanbul'da 2005 yılında Milan takımı olarak Liverpool'a kaybettikleri UEFA Şampiyonlar Ligi finaline işaret ederek,şeklinde konuştu.Gattuso'nun,basın toplantısının en dikkat çekici anı oldu.2018 ve 2022'de Dünya Kupası'na katılamayan, buna karşın Kovid-19 salgını nedeniyle 2021 yılında yapılan 2020 Avrupa Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşan İtalya, üst üste üçüncü kez Dünya Kupası finallerine gidememe endişesi yaşıyor.İtalya, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki ilk maçında Norveç'e 3-0 yenilince FIGC, teknik direktör Luciano Spalletti ile yollarını ayırma kararı aldı.Spalletti, İtalya'nın gruptaki ikinci maçında Moldova'yı 2-0 yendiği karşılaşmanın ardından İtalya'dan ayrılmıştı.Spalletti'nin yerine ilk aday olarak Roma'da başarılı bir sezon geçiren Claudio Ranieri düşünülmüş ancak 73 yaşındaki deneyimli teknik adam bu teklifi reddetmişti.Ranieri'nin ardından milli takım teknik direktörlüğü teklifi götürülen ve bu teklifi kabul eden Gattuso, İtalya Milli Takımı'nın 2006 yılında kazandığı Dünya Kupası kadrosunda oyuncu olarak yer almıştı.