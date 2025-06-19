Emiliano Martinez, Manchester United'a gitmek istiyor!

Manchester United, kaleci transferi için rotasını Premier Lig'in tecrübeli isimlerinden Emiliano Martinez'e çevirdi.



İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Aston Villa'nın tecrübeli kalecisi Emiliano Martinez, Manchester United'a transfer olma isteğini kulüp yönetimine iletti. Arjantinli file bekçisinin bu talebine Aston Villa cephesi olumlu yaklaştı.



ASTON VILLA 40 MİLYON EURO TALEP EDİYOR



Aston Villa, Emiliano Martinez için 40 milyon € bonservis bedeli talep ederken Manchester United'ın ise Andre Onana ile yoluna devam edip etmeyeceği henüz belli değil.



PİYASA DEĞERİ 20 MİLYON EURO



Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Emiliano Martinez'in kulübü Aston Villa ile mevcut sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.



ADI GALATASARAY İLE DE ANILIYOR



Tecrübeli kaleci, Süper Lig şampiyonu Galatasaray'da Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası kaleyi devralması muhtemel adaylar arasında yer alıyor.