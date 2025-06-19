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2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası

Fransa, Yunanistan'ı 92-56 mağlup ederek A Grubu'nda liderliği garantiledi ve 2025 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi.

calendar 19 Haziran 2025 22:49
Haber: AA, Fotoğraf: AA
2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası
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2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye'nin de bulunduğu A Grubu'nda Fransa, Yunanistan'ı 92-56 yendi ve lider olarak çeyrek finale kalmayı garantiledi.

Karşılaşmanın ilk çeyreğini 21-17 önde bitiren Fransa, devre arasına da 44-37 üstünlükle girdi.

İkinci devrede farkı açan Fransızlar, üçüncü periyodunu 64-47 önde geçtiği mücadeleden 36 sayı farkla 92-56 galip ayrıldı.


Bu sonuçla grupta ikide iki yapan Fransa, son maçlar öncesi liderliği garantileyerek çeyrek final bileti aldı.

Gruptaki diğer maçta ise A Milli Kadın Basketbol Takımı, İsviçre'yi 91-67 yenmişti.

Salon: Barış ve Dostluk

Hakemler: Ariadna Chueca (İspanya), Peter Praksch (Macaristan), Zdenko Tomasovic (Slovakya)

Fransa: Bernies, Toure 15, Ayayi 9, Salaun 17, Rupert 14, Brochant 5, Foppossi 1, Badiane 4, Pouye 7, Tabdi 4, Lacan 4, Astier 12

Yunanistan: Pavlopoulou 5, Christinaki 5, Parks 7, Spanou 14, Fasoula 11, Krimili, Bosgana 10, Louka 2, Chatzileonti 2, Karlafti

1. Periyot: 21-17

Devre: 44-37

3. Periyot: 64-47


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