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Serie A'da sezonun golü Kenan Yıldız'dan!

Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'ın Torino maçında attığı gol, Serie A'da sezonun golü seçildi.

calendar 19 Haziran 2025 16:00
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Serie A'da sezonun golü Kenan Yıldız'dan!
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Juventus formasını giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'ın ligin 20. haftasında Torino'ya attığı gol, İtalya Serie A'da "Sezonun golü" seçildi.

Serie A'nın resmi sitesinden yapılan açıklamada, 19 yaşındaki oyuncunun Torino derbisinde kaydettiği golün sosyal medya kanallarında taraftarlar tarafından en çok oylanan gol olduğu ifade edildi.

PERFORMANSI

Genç hücum oyuncusu, Juventus formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 48 maça çıkarken 9 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

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