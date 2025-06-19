Serie A'da sezonun golü Kenan Yıldız'dan!

Juventus formasını giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'ın ligin 20. haftasında Torino'ya attığı gol, İtalya Serie A'da "Sezonun golü" seçildi.



Serie A'nın resmi sitesinden yapılan açıklamada, 19 yaşındaki oyuncunun Torino derbisinde kaydettiği golün sosyal medya kanallarında taraftarlar tarafından en çok oylanan gol olduğu ifade edildi.



PERFORMANSI



Genç hücum oyuncusu, Juventus formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 48 maça çıkarken 9 gol, 6 asistlik performans sergiledi.



🇹🇷 🏅 Kenan Yıldız'ın Torino'ya attığı gol, Serie A'da sezonun en güzel golü seçildi. pic.twitter.com/kRTdUCVDgV



— Sporxtv (@sporxtv) June 19, 2025