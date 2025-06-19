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Ali Koç'tan imza süreci için açıklama!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, imza süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

calendar 19 Haziran 2025 14:58 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2025 15:18
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Ali Koç'tan imza süreci için açıklama!
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, imza süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Ali Koç'un sözleri şu şekilde:

"Transfer çalışmaları ve yapılanma sürüyor. Yakında biz de konuşmaya başlayacağız. Haftalardır imza süreci gündemi meşgul ediyor. İmza demokratik bir hak ama gelecekte yaratabileceği sakıncalar açısından uygun olmadığını söyledik. Biz kulübün geleceği için çok önemli konulara odaklanıyoruz. Bir sürü insan 'Konuşun ve bitsin' diyor. Konuşacağız, bizim de zamanımız gelecek.


İmza için yeterli sayıya ulaştığını söyleyenler, bu imzaların kulübe ulaşmasında aynı heyecanı yaşamamaktadırlar. Niye bu imzalar hala kulübe getirilmedi? Bu imzaları yağan arkadaşlar birinci günden bunu excel formatına taşımayı akıl edemediler mi? Bize de soruyorlar ama ciddi medya mensuplarının bunu irdelemesini talep ediyorum."


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