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Gençlerbirliği Kulübünün yeni yönetiminde görev dağılımı yapıldı

Gençlerbirliği'nde başkanlığa seçilen Osman Sungur'un yönetimi ilk toplantısını yaptı; görev dağılımında Erhan Kızılmeşe başkanvekili, Hakan Kaynar ise basın sözcüsü oldu.

calendar 19 Haziran 2025 23:54
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Gençlerbirliği Kulübünün yeni yönetiminde görev dağılımı yapıldı
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Gençlerbirliği Kulübünde yenilen başkanlığa seçilen Osman Sungur yönetiminde ilk toplantısını yapan yönetim kurunda görev dağılımı yapıldı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, Osman Sungur başkanlığındaki yönetimde Erhan Kızılmeşe başkanvekili, Taner Ünlü genel sekreter, Adem Becerikli sayman, Serkan Yıldız mali işlerden sorumlu asbaşkan, Hakan Kaynar da basın sözcüsü olarak görevlendirildi.


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