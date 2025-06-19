Türkiye Halter Federasyonunun eski başkanlarından Kenan Nuhut, vefatının 2. yıl dönümünde kabri başında anıldı.



Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda gerçekleştirilen anma törenine Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, milletvekilleri, Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, federasyon yönetim kurulu üyeleri, milli takım antrenörleri, sporcular, Nuhut'un ailesi ve sevenleri katıldı.



Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, törende yaptığı konuşmada, Kenan Nuhut'un Türk halterine katkılarına dikkati çekerek, spora ve sporcuya her zaman yol gösteren bir lider olduğunu dile getirdi.



Anma töreni, yapılan duaların ardından sona erdi.







