19 Haziran
Palmeiras-Al Ahly SC
0-028'
19 Haziran
Inter Miami CF-FC Porto
22:00
20 Haziran
Seattle Sounders FC-Atletico Madrid
01:00
20 Haziran
Paris Saint-Germain-Botafogo RJ
04:00
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30

Hırvat serbest dalışçı Vitomir Maricic'den su altında en uzun süre nefes tutma rekoru

Hırvat serbest dalışçı Vitomir Maricic, su altında 29 dakika 3 saniye nefesini tutarak dünya rekoru kırdı ve adını Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na yazdırdı.

calendar 19 Haziran 2025 19:23
Haber: AA, Fotoğraf: Instagram
Hırvat serbest dalışçı Vitomir Maricic'den su altında en uzun süre nefes tutma rekoru
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Hırvat serbest dalışçı Vitomir Maricic, 29 dakika 3 saniyelik zamanlamasıyla su altında en uzun süre nefes tutma rekoru kırarak, "Guinness Dünya Rekorlar Kitabı"na girmeye hak kazandı.

Maricic, rekor denemesini ülkesinin Opatija kentinde yer alan bir otelde 3 metre derinliğindeki havuzda gerçekleştirdi.

Deneme, Guinness Dünya Rekorları'nın gerekliliklerine uygunluk sağlanması amacıyla hakemler tarafından resmi olarak takip edildi. Rekor denemesine 100'den fazla izleyici de tanıklık etti.


Vitomir Maricic, suyun altında 29 dakika 3 saniye nefesini tutarak dünya rekoruna imza attı ve adını "Guinness Dünya Rekorlar Kitabı"na yazdırmayı başardı.

Bu alanda bir önce rekoru, 2021 yılında 24 dakika 37 saniyelik süresiyle Hırvat sporcu Budimir Sobat kırmıştı.


>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.