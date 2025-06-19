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Barcelona, Nico Williams'da mutlu sona yakın!

Barcelona, Athletic Bilbao forması giyen Nico Williams'ın transferinde mutlu sona çok yaklaştı.

calendar 19 Haziran 2025 15:22
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Barcelona, Nico Williams'da mutlu sona yakın!
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Barcelona, 2 sezondur transfer etmek için peşinden koştuğu Nico Williams transferinde mutlu sona çok yakın.

PAZARLIKLARDA SONA GELİNDİ

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Barcelona Nico Williams transferinde Athletic Bilbao ile transferin mali şartlarını netleştirmek için görüşmelerini sürdürüyor. 

8 MİLYON EURO MAAŞ

Haberde Barcelona'nın oyuncu tarafıyla 6 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştığı aktarıldı. Ayrıca İspanyol yıldızın maaşının net 7-8 milyon euro civarında olacağı belirtildi.

OYUNCUNUN PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon 45 maçta forma giyen genç yıldız, 11 gol, 7 asist kaydetti.

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