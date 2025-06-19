Barcelona, 2 sezondur transfer etmek için peşinden koştuğu Nico Williams transferinde mutlu sona çok yakın.



PAZARLIKLARDA SONA GELİNDİ



Fabrizio Romano'nun haberine göre, Barcelona Nico Williams transferinde Athletic Bilbao ile transferin mali şartlarını netleştirmek için görüşmelerini sürdürüyor.



8 MİLYON EURO MAAŞ



Haberde Barcelona'nın oyuncu tarafıyla 6 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştığı aktarıldı. Ayrıca İspanyol yıldızın maaşının net 7-8 milyon euro civarında olacağı belirtildi.



OYUNCUNUN PERFORMANSI



Geçtiğimiz sezon 45 maçta forma giyen genç yıldız, 11 gol, 7 asist kaydetti.