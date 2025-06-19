Minikler Güreş Şampiyonası açılış seremonisi

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Sivas'ın ev sahipliğinde 5 ayrı yaş grubunda düzenlenen Minikler Türkiye Şampiyonası'nın açılış seremonisi gerçekleştirildi.Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Vali Yılmaz Şimşek, Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Sivas'ta sporcuları ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.diye konuştu.Şimşek, Sivas'ın güreş konusunda iyi bir altyapıya sahip olduğuna dikkati çekerek,dedi.Şampiyonanın Sivas'ta gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Uzun,ifadesini kullandı.Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül de Sivas'ın tarihi bir gün yaşadığını söyledi.Güreş tarihinde ilk kez böylesine kapsamlı bir şampiyona gerçekleştirdiklerini ifade eden Akgül,dedi.Şampiyonaya 6 binin üzerinde sporcunun katıldığını belirtin Akgül,diye konuştu.Akgül, organizasyon biter bitmez şampiyon sporcuları Ankara Elmadağ'da gelişim kampına alacaklarını ifade ederek, "Sizlerin burada yaptığı müsabakalar inşallah 2032 olimpiyatlarının meyvesi olacak. Sizleri çok önemsiyoruz, inşallah sizler bu ülkenin geleceğisiniz. Bundan sonraki tüm enerjimiz hep sizler için olacak. Lisans yaşını 8'e düşürdük, inşallah her şey Türk güreşi için." şeklinde konuştu.Programa, il protokolü ve çok sayıda sporcu katıldı. İlk kez aynı anda 10 minderde 10-11-12-13 ve 14 yaş kategorilerinde müsabakaların gerçekleştirildiği şampiyona, 22 Haziran Pazar günü sona erecek.