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Newcastle United'dan Marcus Rashford'a kanca!

Newcastle United, Manchester United'ın bonservisini elinde bulundurduğu Marcus Rashford'u radarına aldı.

calendar 19 Haziran 2025 14:31 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2025 15:49
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Newcastle United'dan Marcus Rashford'a kanca!
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Premier Lig'de yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Newcastle United, hücum hattınını güçlendirmek için çalışmalara başladı. 

The Sun'ın haberine göre; Newcastle United, Manchester United'ın bonservisini elinde bulundurduğu Marcus Rashford ile ilgileniyor.

27 yaşındaki İngiliz oyuncunun Manchester United'da aldığı süre azalmış ve Ocak ayı transfer döneminde Aston Villa'ya kiralanmıştı.

PERFORMANSI

Marcus Rashford, Aston Villa formasıyla 17 maçta 4 gol atarken 6 asist yaptı.


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