19 Haziran
Palmeiras-Al Ahly SC
2-0
19 Haziran
Inter Miami CF-FC Porto
2-171'
20 Haziran
Seattle Sounders FC-Atletico Madrid
01:00
20 Haziran
Paris Saint-Germain-Botafogo RJ
04:00
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30

Parma'nın yeni teknik direktörü Carlos Cuesta oldu

calendar 19 Haziran 2025 21:36
Haber: AA, Fotoğraf: parmacalcio1913.com
Parma'nın yeni teknik direktörü Carlos Cuesta oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

İtalyan 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Parma'da teknik direktörlük görevine Carlos Cuesta getirildi.

İtalyan kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki İspanyol çalıştırıcıyla 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşme imzaladığı belirtildi.

Arsenal'da 2020 yılından beri yardımcı antrenörlük yapan Carlos Cuesta, ilk teknik direktörlük deneyimini Parma'da yaşayacak.


>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.