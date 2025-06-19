Palmeiras, Kulüpler Dünya Kupası'nda Al Ahly'yi 2-0 yendi

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası A Grubu'nda Brezilya temsilcisi Palmeiras, Kulüpler Dünya Kupası'nda Mısır ekibi Al Ahly'yi 2-0 mağlup etti.
ABD'nin New York şehrindeki MetLife Stadı'nda oynanan A Grubu ikinci maçında Palmeiras ile Al Ahly karşılaştı.
Müsabakada Palmeiras'ın gollerini 49. dakikada Wessam Abou Ali kendi kalesine ve 59. dakikada Jose Lopez kaydetti.
Karşılaşmaya hava muhalefeti sebebiyle 63. dakikada bir süre ara verildi. Şartların elverişli hale gelmesiyle müsabakaya kaldığı yerden devam edildi.
ABD'nin New York şehrindeki MetLife Stadı'nda oynanan A Grubu ikinci maçında Palmeiras ile Al Ahly karşılaştı.
Müsabakada Palmeiras'ın gollerini 49. dakikada Wessam Abou Ali kendi kalesine ve 59. dakikada Jose Lopez kaydetti.
Karşılaşmaya hava muhalefeti sebebiyle 63. dakikada bir süre ara verildi. Şartların elverişli hale gelmesiyle müsabakaya kaldığı yerden devam edildi.
>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...