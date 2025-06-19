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Palmeiras, Kulüpler Dünya Kupası'nda Al Ahly'yi 2-0 yendi

Palmeiras, 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası A Grubu'nda Al Ahly'yi 2-0 mağlup ederken, karşılaşma hava muhalefeti nedeniyle kısa süreliğine durduruldu.

calendar 19 Haziran 2025 22:58
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Palmeiras, Kulüpler Dünya Kupası'nda Al Ahly'yi 2-0 yendi
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2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası A Grubu'nda Brezilya temsilcisi Palmeiras, Kulüpler Dünya Kupası'nda Mısır ekibi Al Ahly'yi 2-0 mağlup etti.

ABD'nin New York şehrindeki MetLife Stadı'nda oynanan A Grubu ikinci maçında Palmeiras ile Al Ahly karşılaştı.

Müsabakada Palmeiras'ın gollerini 49. dakikada Wessam Abou Ali kendi kalesine ve 59. dakikada Jose Lopez kaydetti.

Karşılaşmaya hava muhalefeti sebebiyle 63. dakikada bir süre ara verildi. Şartların elverişli hale gelmesiyle müsabakaya kaldığı yerden devam edildi.


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