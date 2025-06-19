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Beşiktaş'a bedava stoper: Ardian Ismajli!

Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş, şu an kulüpsüz olan Ardian Ismajli' ile ilgileniyor.

calendar 19 Haziran 2025 15:53
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'a bedava stoper: Ardian Ismajli!
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Gelecek sezon için transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Beşiktaş, aradığı stoperi İtalya'da buldu.

BEŞİKTAŞ, ISMAJLİ'YE TALİP OLDU

Hellas Live'ın haberine göre siyah-beyazlılar, Empoli ile sözleşmesi sona eren Ardian Ismajli'ye talip oldu. Piyasa değeri 6 milyon Euro olan oyuncu, sağ stoper mevkisinde görev yapıyor. Arnavutluk Milli Takımı formasıyla 45 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu, sağ bek pozisyonunda da görev alabiliyor.

OYUNCUNUN PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon 31 maçta forma giyen Arnavut stoper, bu karşılaşmalarda toplam 2.618 dakika süre aldı.


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