Gelecek sezon için transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Beşiktaş, aradığı stoperi İtalya'da buldu.
BEŞİKTAŞ, ISMAJLİ'YE TALİP OLDU
Hellas Live'ın haberine göre siyah-beyazlılar, Empoli ile sözleşmesi sona eren Ardian Ismajli'ye talip oldu. Piyasa değeri 6 milyon Euro olan oyuncu, sağ stoper mevkisinde görev yapıyor. Arnavutluk Milli Takımı formasıyla 45 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu, sağ bek pozisyonunda da görev alabiliyor.
OYUNCUNUN PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon 31 maçta forma giyen Arnavut stoper, bu karşılaşmalarda toplam 2.618 dakika süre aldı.
BEŞİKTAŞ, ISMAJLİ'YE TALİP OLDU
Hellas Live'ın haberine göre siyah-beyazlılar, Empoli ile sözleşmesi sona eren Ardian Ismajli'ye talip oldu. Piyasa değeri 6 milyon Euro olan oyuncu, sağ stoper mevkisinde görev yapıyor. Arnavutluk Milli Takımı formasıyla 45 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu, sağ bek pozisyonunda da görev alabiliyor.
OYUNCUNUN PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon 31 maçta forma giyen Arnavut stoper, bu karşılaşmalarda toplam 2.618 dakika süre aldı.
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