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Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Zeynep Üzen'i kadrosuna kattı

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, altyapısından yetişen ve ABD'de geçirdiği yılların ardından yeniden Türkiye'ye dönen smaçör Zeynep Üzen ile sözleşme imzaladı.

calendar 19 Haziran 2025 21:29
Haber: AA, Fotoğraf: Besiktas.com.tr
Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Zeynep Üzen'i kadrosuna kattı
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Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Zeynep Üzen'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2025-2026 sezonu transfer çalışmaları kapsamında 25 yaşındaki smaçörle sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kariyerine Beşiktaş altyapısında başlayan voleybolcu, 2019-2020-2023-2024 sezonlarında American University Eagles'ta forma giydi.

Siyah-beyazlı kulüp transferi "Zeynep Üzen'e; Beşiktaş ailesine yeniden hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz." ifadeleriyle açıkladı.


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