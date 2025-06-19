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Fenerbahçe'den logo kararı!

Fenerbahçe, yeni sezonda da logosunda yıldız kullanmayacak.

calendar 19 Haziran 2025 14:35
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'den logo kararı!
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni sezonun forma lansmanında açıklamalarda bulundu.

Ali Koç, yeni sezonda da logolarında yıldız kullanmayacaklarını açıkladı. Ali Koç, "Formada amblemin nasıl kullanacağı Adidas'ın değil, bizim kararımız. Geçen sene nasılsa, öyle devam edecek." dedi. Fenerbahçe, geçen sezon logosunda yıldız kullanmamıştı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Jose Mourinho'nun bu anlaşmaya dahil olup olmadığı yönünde gelen soruya, "Hocamız geldiği günden beri, Adidas'tan bize geri çevirmeyeceğimiz teklif geleceğini söylemişti. Dediği gerçekleşti." dedi.


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