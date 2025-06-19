Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman? 664.Kırkpınar Yağlı Güreşleri takvimi

Türkiye'nin en eski sportif geleneklerinden biri olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 664. kez Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda güreşseverlerle buluşacak. Festivalin hazırlıkları tam gaz sürüyor. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Fetivali, her yıl olduğu gibi bu sene de 30 Haziran - 6 Temmuz 2025 tarihleri arasında düzenlenecek. Güreşler ise 4-6 Temmuz'da yapılacak.

Yağlı Güreş Ligi'nin bu yılki 3. etabı Sekapark Yağlı Pehlivan Güreşleri sonrası oluşan puan durumuna göre Kırkpınar'a katılacak "ilave 8 başpehlivan" belli oldu.

Abdullah Güngör (10 puan), Rıza Yıldırım (8 puan), Hamza Köseoğlu (8 puan), Turan Balaban (7 puan), Tolga Turan (7 puan), Onur Balcı (6 puan), Salih Erinç (6 puan) ve Ali Güngör Ekin (6 puan), isimlerini Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri listesine yazdırdı.

Bu 8 başpehlivan, 1. turda 4. torbadaki güreşçilerle eşleşecek.

Kırkpınar, M.S. 14. yüzyıldan bu yana kesintisiz düzenlenen dünyanın en uzun soluklu spor etkinliği olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na geçmiştir. Geleneksel yağlı güreşin bir kültür mirası olarak tanınması, halk katılımı ve medyada geniş yankı uyandırması bu etkinliğin sadece bir spor olayı olmadığını gösteriyor.