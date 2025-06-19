Haber Tarihi: 19 Haziran 2025 17:44 - Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2025 17:44

Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman? 664.Kırkpınar Yağlı Güreşleri takvimi

Kırkpınar Yağlı Güreşleri için geri sayım sürüyor. Edirne'deki Sarayiçi Er Meydanı'nda yapılacak organizasyonda 40 başpehlivan kol bağlayacak. CW Enerji Yağlı Güreş Ligi'nde geçen yıl ilk 32'de yer alan başpehlivanlar, Kırkpınar'a doğrudan katılacak. Peki, Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman?

Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman? 664.Kırkpınar Yağlı Güreşleri takvimi
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Türkiye'nin en eski sportif geleneklerinden biri olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 664. kez Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda güreşseverlerle buluşacak. Festivalin hazırlıkları tam gaz sürüyor. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Fetivali, her yıl olduğu gibi bu sene de 30 Haziran - 6 Temmuz 2025 tarihleri arasında düzenlenecek. Güreşler ise 4-6 Temmuz'da yapılacak.

KIRKPINAR'A KATILACAK PEHLİVANLAR

Yağlı Güreş Ligi'nin bu yılki 3. etabı Sekapark Yağlı Pehlivan Güreşleri sonrası oluşan puan durumuna göre Kırkpınar'a katılacak "ilave 8 başpehlivan" belli oldu.

Abdullah Güngör (10 puan), Rıza Yıldırım (8 puan), Hamza Köseoğlu (8 puan), Turan Balaban (7 puan), Tolga Turan (7 puan), Onur Balcı (6 puan), Salih Erinç (6 puan) ve Ali Güngör Ekin (6 puan), isimlerini Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri listesine yazdırdı.

Bu 8 başpehlivan, 1. turda 4. torbadaki güreşçilerle eşleşecek.

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ NEDEN ÖNEMLİ?

Kırkpınar, M.S. 14. yüzyıldan bu yana kesintisiz düzenlenen dünyanın en uzun soluklu spor etkinliği olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na geçmiştir. Geleneksel yağlı güreşin bir kültür mirası olarak tanınması, halk katılımı ve medyada geniş yankı uyandırması bu etkinliğin sadece bir spor olayı olmadığını gösteriyor.

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