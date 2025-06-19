THY Euroleague'de üçüncülük kalktı!

Basketbol THY Euroleague'de 2025-2026 sezonunda mücadele edecek takımlar ve maç takvimi açıklanırken, yeni sezondan itibaren Dörtlü Final organizasyonunda üçüncülük maçının oynanmayacağı duyuruldu.Euroleague'den yapılan açıklamada,denildi.THY Euroleague'de 2025-2026 sezonundan itibaren mücadele edecek takım sayısı 20'ye çıkarılacak.Türkiye'den Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in mücadele edeceği ligin yeni sezonunda yer alacak takımlar şöyle:Ligde yeni sezon 30 Eylül 2025'te başlayacak ve şampiyon 24 Mayıs 2026'da belli olacak.