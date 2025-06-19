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Antalyaspor Lincoln Henrique'yi istiyor!

Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki Antalyaspor, bonservisi Fenerbahçe'de bulunan Lincoln Henrique'yi transfer etmek için harekete geçti.

calendar 19 Haziran 2025 23:07
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Antalyaspor Lincoln Henrique'yi istiyor!
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, gelecek sezona iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarına başladı.

HEDEF LINCOLN HENRIQUE

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki Antalyaspor, sezonu Hull City'de geçiren ve bonservisi Fenerbahçe'de olan Lincoln Henrique'yi transfer etmek istiyor.


Geçtiğimiz sezonun devre arasında Hull City'e kiralanan Brezilyalı oyuncu kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından sarı-lacivertlilere geri döndü.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Hull City formasıyla 11 resmi maça çıkan Lincoln Henrique bu karşılaşmalarda 1 asistlik skor katkısı sağladı.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

On numara ve kanat pozisyonlarına mücadele eden Lincoln Henrique'nin güncel piyasa değeri ise 3.5 milyon euro civarında.


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