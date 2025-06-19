Antalyaspor Lincoln Henrique'yi istiyor!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, gelecek sezona iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarına başladı.
HEDEF LINCOLN HENRIQUE
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki Antalyaspor, sezonu Hull City'de geçiren ve bonservisi Fenerbahçe'de olan Lincoln Henrique'yi transfer etmek istiyor.
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Hull City'e kiralanan Brezilyalı oyuncu kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından sarı-lacivertlilere geri döndü.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Hull City formasıyla 11 resmi maça çıkan Lincoln Henrique bu karşılaşmalarda 1 asistlik skor katkısı sağladı.
GÜNCEL PİYASA DEĞERİ
On numara ve kanat pozisyonlarına mücadele eden Lincoln Henrique'nin güncel piyasa değeri ise 3.5 milyon euro civarında.
HEDEF LINCOLN HENRIQUE
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki Antalyaspor, sezonu Hull City'de geçiren ve bonservisi Fenerbahçe'de olan Lincoln Henrique'yi transfer etmek istiyor.
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Hull City'e kiralanan Brezilyalı oyuncu kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından sarı-lacivertlilere geri döndü.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Hull City formasıyla 11 resmi maça çıkan Lincoln Henrique bu karşılaşmalarda 1 asistlik skor katkısı sağladı.
GÜNCEL PİYASA DEĞERİ
On numara ve kanat pozisyonlarına mücadele eden Lincoln Henrique'nin güncel piyasa değeri ise 3.5 milyon euro civarında.
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