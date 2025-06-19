19 Haziran
Palmeiras-Al Ahly SC
19:00
19 Haziran
Inter Miami CF-FC Porto
22:00
20 Haziran
Seattle Sounders FC-Atletico Madrid
01:00
20 Haziran
Paris Saint-Germain-Botafogo RJ
04:00
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30

Batman, Hüseyin Bulut'un peşinde

Altınordu'nun önemli futbolcusu Hüseyin'in adı Batman Petrolspor ile anılıyor.

calendar 19 Haziran 2025 14:14
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Batman, Hüseyin Bulut'un peşinde
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



2'nci Lig ekiplerinden Altınordu'da geçen sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Hüseyin Bulut'a aynı ligde mücadele eden Batman Petrolspor'un talip olduğu öğrenildi. Altınordu'da ilk yılında 15 kez rakip fileleri sarsan gurbetçi sol kanat oyuncusunun cazip bir teklif gelmesi halinde yuvadan uçabileceği belirtildi.

Ligde penaltıdan 3 gol kaydeden 26 yaşındaki futbolcu diğer gollerinin 8'ini ayakla, 4'üncü ise kafayla attı. Hüseyin, ligdeki son golünü Play-Off yarı final rövanş maçında deplasmanda penaltıdan Batman Petrolspor filelerine göndermişti.

Finalde 1'inci Lig biletini Vanspor'a kaptıran Batman temsilcisi yeni sezonda da Altınordu ile birlikte Beyaz Grup'ta yer alacak.


>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.