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Ali Koç'un transfer yanıtı!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni sezon formaları için düzenlenen forma sponsorluk anlaşmasında açıklamalarda bulundu.

calendar 19 Haziran 2025 14:43 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2025 15:15
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Ali Koç'un transfer yanıtı!
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni formaları için sponsorluk imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Ali Koç, "Adidas'ı heyecanlandıracak yıldız transferi olacak mı?" sorusunun ardından, "Transferi, planlamamızı her şeyi konuşacak zaman gelecek. Burası forma sponsorluk anlaşması için imza töreni. Forma sattıran iki şey var, yıldız transferi ve sahadaki sonuçlar." yanıtını verdi.

Ali Koç, bu seneki sponsorluk bütçeleri ve sponsorluktan gelecek rakamın ne kadarının transfer için kullanılacağı yönünde gelen soruyu ise "Bizim bu seneki en büyük hedefimiz Bankalar Birliği'ne bıraktığımız yüzde 50'nin bütçeye girmesi. En büyük hedefimiz o. Geçen sene formalarımızın üzerinde boş yer yoktu, bu sene de aynı şey geçerli." sözleriyle yanıtladı.



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