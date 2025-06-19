Giovanni van Bronckhorst için Liverpool açıklaması!

Liverpool'da teknik direktör Arne Slot'un ekibine katılması beklenen Giovanni van Bronckhorst için açıklama geldi.Hollandalı teknik adamın eski takım arkadaşı Colin Hendry, Van Bronckhorst'un bu hamlesinin kariyerinde geri bir adım olmadığını söyledi.Van Bronckhorst ile ilgili konuşan Hendry,dedi.Açıklamalarına devam eden Hendry,diye konuştu.Colin Hendry, son olarak,diye konuştu.50 yaşındaki Giovanni van Bronckhorst, son olarak Beşiktaş'ta görev yaptı. Temmuz - Kasım 2024 arası dönemde Beşiktaş'ı çalıştıran Hollandalı teknik adam, siyah-beyazlılar ile 20 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.